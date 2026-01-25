Madrid registra por primera vez la cebolla blanca y la morada de Chinchón

La Comunidad de Madrid ha registrado por primera vez dos variedades tradicionales de cebolla de Chinchón —una blanca y otra morada— tras un trabajo de varios años del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) orientado a su conservación y recuperación.

El objetivo del proyecto ha sido evitar que estas variedades desaparezcan y reforzar su continuidad en el campo madrileño. La Comunidad subraya, además, que estas semillas solo se pueden producir en la región, lo que contribuye a preservar su singularidad frente a tipos más comerciales.

Recolección, análisis y selección de semillas

Los técnicos han realizado labores de recolección, análisis de la planta y del bulbo y selección de semillas. Con ello, explican, se ha logrado incrementar la pureza genética y devolver a los cultivos ejemplares que podrían haberse perdido con el tiempo. Las dos variedades, además, han quedado incorporadas al Registro de Variedades Comerciales Españolas.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico prevé poner a disposición de los agricultores madrileños plantones de ambas variedades para que puedan cultivarlas y, posteriormente, distribuirlas en los mercados de proximidad.

Estas cebollas se sumarán a otros productos hortícolas tradicionales que se cultivan en los viveros del IMIDRA, como el melón de piel de sapo, azul o mochuelo; el pimiento Infante de Aranjuez, de San Clemente o de Aranjuez; y el tomate Gordo de Patones.

Noticias relacionadas

La Comunidad destaca que estas cebollas se caracterizan por un sabor más suave y dulce de lo habitual y por su contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales. En el caso de la variedad morada, sobresale por un color "especialmente llamativo". Ambas son aptas para consumo en crudo, con la blanca "ligeramente más fuerte", según se indica en el comunicado.