TRANSPORTE
Casi 15.000 madrileños ya llevan el abono transporte en el móvil tras su primera semana en marcha
La nueva aplicación 'Mi Tarjeta Transporte', activa desde el 15 de enero, supera las 53.000 descargas y permite usar el abono mensual directamente desde el teléfono
Cerca de 15.000 madrileños utilizan ya el abono de transporte público en el móvil para pagar sus desplazamientos diarios, según los datos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM). El nuevo sistema funciona desde el pasado 15 de enero a través de la aplicación 'Mi Tarjeta Transporte', que permite llevar el abono mensual directamente en el teléfono.
En su primera semana de funcionamiento, la aplicación ha superado las 53.000 descargas. La herramienta permite la validación del abono en los distintos medios de transporte público de la región sin necesidad de portar la tarjeta física, aunque esta seguirá siendo plenamente válida.
La virtualización del abono está disponible inicialmente solo para dispositivos con sistema operativo Android 9.0 o superior que cuenten con tecnología NFC y la plataforma Google Wallet. Los usuarios de iOS (Apple) deberán esperar al menos unos meses para poder acceder a esta funcionalidad.
El desarrollo tecnológico, a cargo de Madrid Digital, está dirigido potencialmente a más de tres millones de usuarios del transporte público madrileño. Desde el CRTM subrayan que la llegada del formato digital no sustituye a la tarjeta de plástico, que podrá seguir utilizándose como hasta ahora.
Cómo llevar el abono en el móvil
Para disponer del abono transporte en el teléfono es necesario contar previamente con una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP) física y con un smartphone compatible. El proceso comienza con la descarga de la aplicación ‘Mi Tarjeta Transporte’ desde Google Play Store.
Una vez instalada, el usuario debe acercar la tarjeta física al lector NFC del móvil y seguir los pasos indicados para transferir su contenido a un soporte digital, que quedará almacenado en Google Wallet. Este entorno garantiza las mismas capas de seguridad que se utilizan en las tarjetas bancarias para la recarga o compra de títulos.
A partir de ese momento, basta con acercar el móvil al torno de acceso o a la validadora para viajar, manteniendo los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad. Desde la propia aplicación también se puede consultar el saldo, gestionar títulos de transporte y realizar recargas tanto de tarjetas virtuales como físicas las 24 horas del día, además de acceder a un apartado de preguntas frecuentes y a un canal de reclamaciones.
