Cuando Madrid canta en la mesa: La Castafiore cambia de escenario tras confirmarse la venta del edificio

Durante décadas, cruzar la puerta del número 5 de la calle madrileña Marqués de Monasterio significó entrar en un lugar donde la ópera, la zarzuela y la cocina convivían con naturalidad, sin solemnidad impostada y con una cercanía poco habitual en los templos líricos. La Castafiore, restaurante-espectáculo único en Europa, vive estos días una despedida cargada de emoción. No es un cierre definitivo, pero sí el final de una etapa irrepetible.

El pasado jueves, 22 de enero, el local acogió una cena benéfica muy especial, organizada a contrarreloj tras confirmarse lo que llevaba meses flotando en el ambiente: el edificio ha sido vendido y el restaurante debe abandonar su histórica sede. "De repente, nos dijeron que habían vendido el edificio y que teníamos que irnos", resume Paca Fernández de Pedro, propietaria de La Castafiore y alma del proyecto desde hace 30 años, en una entrevista concedida a Gastro Telecinco.

Desde mediados de 2024 fue creciendo el runrún de un posible desahucio, precisamente cuando La Castafiore acababa de entrar en la lista de los 50 locales más castizos de Madrid. La confirmación llegó al calor de una cena solidaria que funcionó a la vez como despedida y como declaración de intenciones: un donativo mínimo de 110 euros por persona —desgravable— para convertir el adiós en algo más que un cierre, manteniendo el pulso del proyecto en la misma clave con la que se ha contado siempre: arte, celebración y compromiso social.

Porque La Castafiore nunca ha sido solo un restaurante, sino una manera muy concreta de entender la experiencia de salir a cenar en Madrid. En su sede de la calle Marqués de Monasterio, la cocina siempre ha ido de la mano del espectáculo: un espacio concebido casi como un pequeño teatro, un servicio en el que los camareros se convierten en intérpretes y una sucesión de arias de ópera y fragmentos de zarzuela que irrumpen entre plato y plato. Fundado el 5 de enero de 1996 con la vocación de unir gastronomía, pintura y lírica y de servir de plataforma a jóvenes talentos, el proyecto se consolidó con los años como un refugio singular donde lo cotidiano se transforma en escena y el comensal deja de ser un mero espectador pasivo.

Esa forma de entender la mesa como un acto cultural emparenta a La Castafiore con otros espacios históricos de la ciudad, como el Café de la Ópera, el restaurante de la Plaza de Isabel II que desde hace 28 años mantiene viva una propuesta similar en pleno corazón de Madrid. Ambos han demostrado que la lírica también puede formar parte de la vida diaria, fuera de los grandes teatros, y que la ópera y la zarzuela encuentran en la cercanía y el juego una vía privilegiada para seguir dialogando con el público.

Los fondos recaudados se destinarán a apoyar a la fundación PorCausa, organización dedicada a investigar y cambiar las narrativas sobre migraciones, desigualdad y derechos humanos. "No es una cena sin más, es una acción concreta para apoyar su trabajo”, explica Fernández de Pedro. La colaboración, subraya, no es puntual: La Castafiore lleva años implicándose en proyectos solidarios y defendiendo un espacio construido desde la diversidad.

Un golpe duro… y un nuevo comienzo

Aunque no es la primera vez que La Castafiore cambia de ubicación, ya que antes pasó por la zona del Bernabéu y por la calle Barquillo, este traslado ha sido especialmente doloroso. Desde 2003, el local de Marqués de Monasterio se había convertido en su hogar definitivo, el lugar donde cristalizó una propuesta artística y gastronómica reconocible y fiel a sí misma.

La Castafiore, restaurante espectáculo en Madrid. / Turismo Madrid

"El impacto fue enorme", reconoce su propietaria. "Nos quedamos bloqueados. Pensábamos en el equipo, en los trabajos, en que se acababan tantos días felices". En ese momento de desconcierto surgió un apoyo inesperado: miembros de PorCausa acudieron a cenar y, casi sin buscarlo, la conversación se alargó hasta el amanecer. "Nos llenaron de ideas, de fuerza y de esperanza. La Castafiore tenía que vivir", sostiene al periodista gastronómico Jesús Rojas.

Y vivirá. El traslado ya tiene destino: Martín de los Heros, 21. "El 28 de enero cogeremos el piano, los cuadros, a los cantantes, a los cocineros… y seguimos", afirma Fernández de Pedro. "Lo que se cierra es este local emblemático. Prefiero quedarme con que han sido 30 años muy vividos".

Treinta años de magia cotidiana

La Castafiore nació el 5 de enero de 1996 con una ambición clara: revolucionar el panorama gastronómico y de ocio madrileño integrando tres disciplinas artísticas —cocina, pintura y ópera— y dando visibilidad a jóvenes talentos de la lírica. Desde entonces, el proyecto ha trascendido con creces el formato de restaurante.

Además de su actividad diaria en Madrid, La Castafiore ha llevado su propuesta a escenarios internacionales: Londres, Bruselas —incluido un concierto ante el Parlamento Europeo—, París, Cannes, Roma, Beirut, Sicilia o Punta del Este, entre otros. Siempre con la misma idea de fondo: acercar la ópera y la zarzuela desde la emoción y la cercanía, sin barreras.

"Seleccionamos cantantes de gran calidad para que los comensales se sientan como en un gran teatro", explica su director artístico, Carlos Guttenberger. A la experiencia sonora se suma la visual: los óleos de Camilo Porta convierten el espacio en una exposición permanente, y la propuesta culinaria —cuidada desde los inicios por Paca Fernández de Pedro y su marido Borja, con pasado en el histórico restaurante José Luis— completa una experiencia difícil de replicar.

Por sus mesas han pasado grandes nombres de la lírica como Alfredo Kraus o Plácido Domingo, pero también un público fiel que encontró allí algo más que un espectáculo. "En La Castafiore cabemos todos", resume su propietaria. "Unidos por el arte, durante unas horas las penas se quedan fuera". El aniversario número 30 llega, así, con un sabor agridulce. Se cierra una puerta histórica en Madrid, pero la música —y la magia— no se apagan. Solo cambian de escenario.