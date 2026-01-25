Lolita Flores (67 años): "Todos los días por la mañana me tomo un diente de ajo crudo y una tostada de pan integral con miel y canela, y no piso el gimnasio"

Lolita Flores es una de las mujeres más queridas de nuestro país. A sus 67 años, mantiene un aspecto joven y saludable, presume de figura y derrocha energía. Para conseguirlo, es importante mantener hábitos saludables y una vida muy sana basada en tres claves fundamentales: hacer ejercicio de manera habitual, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado. Tres características esenciales que se han convertido en las grandes aliadas de la longevidad.

La cantante y actriz tiene una forma muy particular de cuidarse: "escuchando a su cuerpo, durmiendo cuando lo necesita, comiendo muy bien y sin pisar un gimnasio". Ella reivindica la longevidad como: "un proceso natural que se lleva mejor cuando dejamos de compararnos y empezamos a respetar nuestros propios ritmos".

Nos encanta saber los secretos de belleza de las celebrities para estar así de fantásticas. Las rutinas de entrenamiento y alimentación de muchas de ellas resultan muy interesantes, y curiosas en muchos casos, ejemplos perfectos a seguir y que en muchos casos podemos probar y copiar.

Lolita es dormilona, no le gusta madrugar. Habitualmente se levanta a las 11h o 12h, cuando su agenda (y sus nietos) se lo permiten: "ahora estoy madrugando más, pero espero recuperar mi buen ritmo biológico y levantarme a las 11h o 12h. La salud no se mide por la hora en que uno se levanta, sino por cómo se siente al hacerlo", confesó recientemente en una entrevista radiofónica.

Rutina de alimentación de Lolita

La cantante, también ha contado hace unos días en el programa 'Y ahora Sonsóles', capitaneado por Sonsoles Ónega, su rutina de alimentación: “todos los días por la mañana me tomo un diente de ajo crudo y una tostada de pan integral con miel y canela”. El ajo tiene varios beneficios como son el fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección cardiovascular (bajando colesterol y presión arterial), y tiene potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Por su parte, la miel ofrece múltiples beneficios como energizante natural, antioxidante y antiinflamatorio, ayuda a la digestión y a la salud cardiovascular (reduce colesterol y presión arterial), además de suavizar la garganta.

Con el paso del tiempo, la actriz, ha ido dejando atrás los excesos de azúcar, bollería y lácteos grasos que antes formaban parte de su día a día. Ella misma ha explicado que ha reducido drásticamente los hidratos de carbono refinados, las carnes rojas y los lácteos clásicos, apostando por alternativas más ligeras, y más fruta y verdura desde primera hora.

También incorpora ene sus desayunos jamón serrano y diversidad de lácteos como el queso en la tostada. No falta el café con leche, pero con opción vegetal como es la leche de avena. Esta mejora la salud cardiovascular (reduce colesterol), controlar el azúcar en sangre, facilitar la digestión y promover la saciedad, gracias a su fibra soluble, vitaminas (B, D, A) y minerales (hierro, magnesio), siendo una alternativa vegana y sin lactosa, baja en grasas saturadas y apta para intolerantes.

Además, en 'La Revuelta' ha confesado que toma varias vitaminas y suplementos: "tomo vitamina C, Omega 3, nad con resveratrol y magnesio", ha expresado, indicando las vitaminas que toma cada día. "El resveratrol lo lleva el vino y las uvas, te inmuniza de muchas cosas y te rejuvenece. Algo me está haciendo".

Ejercicios básicos en casa

Curiosamente, si buscas a Lolita no la vas a encontrar en un gimnasio. "No hago ejercicio, siempre estoy de acá para allá", y eso ya le aporta cierta forma física. Pero realmente, nuestra protagonista no mantiene una rutina fitness en un gimnasio, pero sí en casa con un entrenador personal que le ayuda a: "realizar ejercicios básicos para fortalecer piernas, abdomen y espalda, siempre pensando más en evitar dolores y artrosis (tengo principios de artrosis y escoliosis) que en marcar abdominales. Mi gran cambio no ha sido el deporte, sino la alimentación y el descanso".