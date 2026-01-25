Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MayritCercaníasNieve en MadridIsabel Díaz AyusoSede INEResidenciasJosé CamposMadrid FusiónMorante de la PueblaJuan del Val
instagramlinkedin

SUCESOS

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Parla

El herido presenta varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza, consecuencia de varias puñaladas

Coche de la Policía Nacional.

Coche de la Policía Nacional. / EP

EFE

Madrid

Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida este domingo por la tarde en la localidad madrileña de Parla, según los servicios de emergencias.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza.

Tras ser estabilizado por el SUMMA112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  2. La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
  3. Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
  4. José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
  5. Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
  6. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
  7. La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: 'Me costó 200.000 euros salvarla
  8. Detenido en Sevilla un empresario investigado como presunto colaborador de González Amador

No te avergüences, Yandel es una leyenda: pone Madrid a perrear a ritmo de una orquesta sinfónica

No te avergüences, Yandel es una leyenda: pone Madrid a perrear a ritmo de una orquesta sinfónica

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Parla

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Parla

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Al menos 72 heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Al menos 72 heridos por un rayo durante la manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Más de un millón de clientes se quedan sin electricidad por la "monstruosa" tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos

Más de un millón de clientes se quedan sin electricidad por la "monstruosa" tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos

El firmante de los protocolos para residencias en Madrid durante la pandemia, citado a declarar como imputado este lunes

El firmante de los protocolos para residencias en Madrid durante la pandemia, citado a declarar como imputado este lunes

Estrellas, claveles o 'Mad': 70 personas se tatúan iconografía madrileña en el estand de Madrid de Fitur

Estrellas, claveles o 'Mad': 70 personas se tatúan iconografía madrileña en el estand de Madrid de Fitur

ESPECIAL MULTIMEDIA | Adamuz: víctimas, supervivientes y un pueblo ejemplar