SUCESOS
Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Parla
El herido presenta varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza, consecuencia de varias puñaladas
EFE
Madrid
Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida este domingo por la tarde en la localidad madrileña de Parla, según los servicios de emergencias.
El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza.
Tras ser estabilizado por el SUMMA112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
- Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- La librería de Chueca que lleva 33 años toreando la gentrificación que ha aniquilado Tipos Infames: 'Me costó 200.000 euros salvarla
- Detenido en Sevilla un empresario investigado como presunto colaborador de González Amador