Las incidencias en los trenes de Cercanías de Madrid se han triplicado en los últimos seis años. De las 448 consignadas en 2019 se ha pasado a 1.521 en 2025, según datos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) obtenidos a través de su Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público (Citram). De acuerdo con esos registros, el número se ha venido elevando particularmente en los últimos tres años. De hecho, solo en un año, entre 2022 y 2023, prácticamente se duplicaron. Si en 2022 los incidentes en el servicio fueron 375, al año siguiente se elevaron hasta 710, un 89,3%.

La tendencia al alza se mantuvo en los dos años posteriores. De los 710 de 2023 se pasó a 1.014 en 2024, un 42,8% más, y los referidos 1.521 del año pasado, un 50% en relación con 2024.

La cifra supone, en cualquier caso, un porcentaje pequeño respecto al total de más de 422.000 viajes anuales que operan las nueve líneas y dos ramales del Cercanías madrileño. Según las estadísticas de Renfe, el grado de cumplimiento del servicio en 2025 se situó por encima del 97% todos los meses con excepción de abril, cuando se produjo el apagón que durante 12 horas dejó el suministro eléctrico suspendido en toda España. El de cumplimiento horario, es decir, el de trenes que llegaron a destino en un margen de tres minutos sobre el horario previsto, fue de un 68,4%.

El retraso medio de los trenes de Cercanías madrileños en 2025 fue de 30 segundos. Si se consideran solo los que sufrieron demoras, en cambio, la duración de ese retraso medio se eleva a 11 minutos y 45 segundos. En todo el año 2025, un total de 4.199 convoyes llegaron a su destino final más de 15 minutos después del horario previsto. Son una media de unos 11 al día o uno de cada 100 trenes que discurren al año.

Infraestructura y material rodante

En torno a algo menos de un tercio del tiempo total de demora es achacable a Renfe, según los datos de la propia operadora. El resto se debe a problemas en la infraestructura o en la gestión de la circulación, a otros operadores o a causas externas como incendios o fenómenos meteorológicos. En cuanto a las 1.521 incidencias en 2025 que refiere el CRTM, 597 tienen que ver con las instalaciones y 322 con fallos en los propios trenes.

Por líneas, las más afectadas el año pasado fueron la C4 (Parla - Alcobendas-San Sebastián de los Reyes / Colmenar Viejo), con 328 episodios, la C8 (Guadalajara - El Escorial / Cercedilla), con 254, y la C5 (Humanes - Móstoles-El Soto), con 217.

Los datos del Consorcio no distinguen la gravedad o el alcance de las incidencias, pero desde el organismo regional se señalan al menos cuatro descarrilamientos que hayan afectado a la red de Cercanías desde 2023. Ese año, en un intervalo de 13 días entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre, se salieron de la vía tres trenes.

El primero de los tres incidentes se produjo cuando descarrilaron los seis vagones de cola de un Talgo Almería-Madrid a su salida de la vía 4 de Atocha Cercanías hacia Chamartín por la vía I del túnel de Recoletos. Un total de 14 viajeros quedaron heridos leves por contusiones y la circulación por el túnel quedó interrumpida durante dos días.

Apenas una semana después, el 5 de diciembre, un tren, este sí de Cercanías, en concreto de la línea C-10 (Villalba - Chamartín), descarriló a su entrada a Atocha, procedente de Villalba, hacia las dos y media de la tarde con unos 180 pasajeros a bordo. Cinco de ellos fueron atendidos con dolor de espalda y contusiones. Y en tres días, el 8 de diciembre, otro tren de Cercanías se salía de la vía en el túnel de Atocha a Recoletos. Más recientemente, el pasado 27 de octubre, un convoy de Cercanías se salía de la vía en las inmediaciones la estación de San Fernando de Henares.

Plan de mejora

Con objeto de mejorar la red, desde el Ministerio de Transportes se diseñó hace unos años el Plan de Cercanías Madrid 2018-2025, inicialmente presupuestado en 5.000 millones de euros posteriormente elevados a 7.115 millones de euros. El ministerio y la Comunidad de Madrid establecieron una comisión de seguimiento con reuniones semestrales que dejaron de celebrarse en octubre de 2023.

A aquellas alturas, desde el departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, aún faltaba un mes para que fuera relevada por el actual titular, Óscar Puente, se aseguraba que se habían "movilizado" 4.862 millones de euros, lo que supondría más del 68% de todo lo previsto en el plan. No se detallaba, en cambio, a cuánto ascendía lo ya ejecutado.

Entonces la red de Cercanías madrileña se extendía a lo largo de 391 kilómetros de vía y contaba con un parque móvil de 278 trenes, de los que cuatro eran de la Serie 442, fabricados entre 1976 y 1982, y que prestaban servicio entre Cotos y Navacerrada. Fueron retirados poco después, en mayo de 2024. De los demás, 130 unidades eran de la Serie 446 (1989-1993), otras 36 de la Serie 450 (1988-1995), de dos pisos, y los 112 restantes, de la Serie 465 (2003-2010), la última incorporada.

En febrero de 2025, Renfe informaba de que a lo largo de este 2026 el parque móvil de Cercanías de Madrid se vería reforzado con parte de los 211 nuevos trenes ya en fabricación por parte de Alstom Transporte y Stadler Rail Valencia. Con un 20% más de capacidad, tendrán que acoger el incremento de demanda de los últimos años: en 2022 se desplazaron en las Cercanías de la región más de 225 millones de viajeros; en 2025 fueron 245,3 millones.