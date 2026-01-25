La historia de nunca acabar de la sede del INE en la Castellana

La mayoría de edificios se erigen en su lugar, se reforman cuando toca y resisten sin demasiados contratiempos el paso de los años. Otros, en cambio, parecen malditos. Condenados a una historia de infortunios y reveses de la que no llega a vislumbrarse el final. Es el caso de la sede del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Paseo de la Castellana, en Madrid, envuelta desde hace años en redes, andamios y trámites sin fin; atrapada en el destino aciago de las obras que siempre están a punto de empezar, pero nunca llegan a hacerlo.

La historia de nunca acabar arranca con el proyecto de ampliación impulsado en 2003, cuando se aprueba un proyecto para renovar y ampliar la sede, construida en los 70. La intervención planteaba incrementar la edificabilidad, pasando de 8 a 11 plantas, renovar todo el interior y, además, cambiar la “piel” del edificio con una nueva envolvente para la fachada. El diseñador Cruz Novillo planteó una llamativa cubierta con indicadores estadísticos transformados en una secuencia de colores, llamada a convertir el inmueble en un nuevo icono de la Castellana.

Esta primera actuación concluyó en 2005. Sin embargo, los primeros problemas no tardaron en aparecer, haciendo necesaria una nueva intervención apenas dos años después. En 2010, los inconveniente, lejos de haberse solucionado, habían ido empeorando, sumando problemas en la estructura del edificio y desperfectos en la cobertura multicolor de la fachada. A la vista de la incorregible situación, el INE, dependiente del Ministerio de Economía, decidió aprobar una rehabilitación integral con un coste cercano a los 22 millones de euros.

Suma y sigue, en 2014 la aparición de fracturas en la fachada oeste, entre otros desarreglos, obligó a nuevas obras y a una ampliación del presupuesto asignado. Sin embargo, el Ayuntamiento madrileño denegó la licencia necesaria para acometerlas. Sin casi respiro, tres años después los inspectores municipales presentaron una inspección técnica (ITE) desfavorable tras detectar una serie de deficiencias graves en la edificación.

Las alarmas saltan definitivamente en 2019, cuando la caída de una de las placas de la envolvente desde más de 40 metros de altura - afortunadamente, sin heridos- lleva a a la institución a ordenar el desalojo de la sede y a poner en marcha de un plan de contención de daños, recubriendo la fachada con andamios, redes y mallas para evitar nuevos incidentes. Ya sin trabajadores, que desde entonces se encuentran en la sede de Manoteras (Hortaleza), el INE encarga la enésima reforma del bloque.

La ejecución se asigna a la empresa pública INECO en 2020, con una inversión de más de 860.000 euros para los siguientes cinco años. Todo parecía listo ya para empezar a solucionarse, pero, como no podía ser de otra manera en esta historia, no fue así. En 2023, con el 50% del presupuesto ejecutado, se volvieron a paralizar las obras una vez más debido al cambio de liderazgo en la institución. Y hasta hoy. Los trabajos no se han retomado por una supuesta falta de permisos que, según la institución, siguen sin llegar. “Seguimos a la espera de que se conceda la licencia pertinente para comenzar el proceso", responden lacónicamente desde el INE casi dos décadas después de la primera reforma.