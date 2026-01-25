El firmante de los protocolos para residencias en Madrid durante la pandemia, citado a declarar como imputado este lunes.

El ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos que impidieron el traslado de personas enfermas de residencias a hospitales, aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, está citado a declarar como imputado este lunes 26 en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Es la quinta vez que se le cita como imputado, pero hasta ahora no ha llegado a declarar por diferentes razones, por lo que, si finalmente habla este lunes, será la primera vez que exponga su versión en una causa judicial donde aparece como uno de los investigados, según las asociaciones de familiares de fallecidos en residencias.

La declaración será por videoconferencia desde el Principado de Andorra, después de que el Juzgado 23 de Madrid aceptase la petición en ese sentido de Mur, quien alegó que trabaja y reside allí. La causa tiene su origen en la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

En el mismo procedimiento ya declaró Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los protocolos, el pasado 9 de diciembre, quien culpó a Mur de los posibles elementos discriminatorios de los protocolos.

El pasado 26 de mayo, Mur y Martínez Peromingo debían comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, por entender que este "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos".

El martes 9 de diciembre, Mur debía declarar en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba, pero en ambos casos no se presentó alegando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar.

Días después de la incomparecencia, Mur se personó en el procedimiento del Juzgado número 23 de Madrid, y solicitó declarar por videoconferencia, aceptando la jueza su petición.

Noticias relacionadas

En un comunicado, las plataformas Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia han instado a Mur a "tirar de la manta" y contar lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de Madrid.