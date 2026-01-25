El extremo que pasó por el Real Madrid y el Atlético y ahora crece fuera de la Comunidad: “Me quedaría con el Rayo Majadahonda"

El Real Avilés Industrial ascendió a Primera Federación y su director deportivo, Miguel Linares, tuvo clara su primera incorporación. Raúl Hernández (Madrid, 1994) se convirtió en el primer fichaje de la historia del club blanquiazul en esta categoría. Seis meses después, el extremo hace balance de la temporada de los avilesinos y repasa con LA NUEVA ESPAÑA sus inicios en el mundo del fútbol, en los que pasó por canteras importantes como la del Atlético o Real Madrid.

Por fin llegó la primera victoria del año, ¿cómo ve al equipo?

Muy bien, veníamos trabajando bien pese a los malos resultados, pero este fin de semana ya cambió la dinámica. El equipo hizo un gran partido y toca seguir trabajando para que la racha continúe.

La victoria se produce a domicilio, donde el equipo se está haciendo muy fuerte.

Se nos está dando bien fuera de casa. Los que consiguen años buenos es porque no solo se hacen fuertes en casa, sino que también puntúan fuera. Además, el otro día el terreno de juego ayudó a nuestro juego (se refiere a la victoria en Lezama).

¿Cómo se está viendo a nivel personal?

Estoy muy contento por todos los minutos que he podido disputar y por ayudar al equipo. Me encuentro bien tanto mentalmente como físicamente. Somos un recién ascendido, pero lo estamos haciendo bien, el día a día es cómodo. El club nos facilita las cosas. Vivo en Avilés y lo tengo todo muy cerquita, disfruto mucho mi día a día.

Fue el primer fichaje del verano del Avilés, ¿se esperaba todo lo que vino después?

Me acuerdo que hablé con Miguel (Linares). Me comentaron que los proyectos que había cogido Miguel habían ido muy bien. Conocía el Avilés del año pasado del play-off contra el Rayo Majadahonda y la verdad que fue todo muy rápido. Aunque seamos un recién ascendido, la Liga es muy disputada y nunca se sabe. Hay equipos con mucha infraestructura y presupuesto que acaban abajo. La competitividad y el día a día es lo que te marca al final estar en un lado u en otro.

¿Qué nota le pone al Avilés en lo que va de temporada?

Le pondría un notable alto, un 8. Obviamente el sobresaliente sería estar ahí entre los dos primeros, pero somos realistas, ambiciosos y, sobre todo, humildes.

¿Y a usted en lo personal?

Siempre digo que se puede mejorar. En cuanto a números y estadísticas me he sentido a gusto, así que me pondría un bien, un 6. Estoy cumpliendo, ayudando al equipo en lo que puedo. He metido un gol que para todos fue un gran tanto. Los números y las estadísticas creo que se pueden mejorar, así que todo lo que pueda ayudar al equipo será genial.

Su gol ante el Talavera fue el mejor de la primera vuelta en el Avilés.

Sí, además hablábamos siempre de que los que salían del banquillo aportaban y justo ese día me tocó a mí. Muy feliz porque el gol repercutió en lo sentimental por llegar a un club nuevo y poder brindarle una alegría a la afición, que también lo venía esperando. Me reconfortó gratamente.

Vayámonos a sus orígenes, ¿por qué escogió el fútbol?

Es una buena anécdota porque de pequeño me gustaba mucho el baloncesto y estuve a puntito de cambiarme. Mi padre siempre me exigía al límite mucho con el fútbol, veía potencial y me apretaba mucho. He pasado por muy buenos sitios, entrenado con gente muy buena y estoy contento con la carrera que llevo.

Se formó en un club al que aquí se le tiene un recuerdo especial, el Rayo Majadahonda.

Yo empecé en el Atlético de Madrid y después estuve desde infantiles tres años en el Madrid. En mi etapa de cadete y de juvenil estuve en el Majadahonda y llegué a debutar en el primer equipo. También pasé por la cantera del Rayo Vallecano. Al final toqué prácticamente todos los equipos madrileños.

¿Y con cuál se queda?

Creo que por todos los años que he estado allí, por toda la gente que he conocido y por ser mi debut en un fútbol ya más profesional, me quedaría con el Rayo Majadahonda.

También ha estado en equipos como el Lugo y el Algeciras, ¿hay alguna etapa que recuerde con más cariño?

Siempre guardas y te quedas con cosas buenas de todos, pero creo que Algeciras ha sido mi mejor recuerdo en cuanto a vestuario, que fue genial, y por cómo fue el año. Salió todo, ganamos la Liga. La anécdota es que nos eliminó la Real Sociedad B de Xabi Alonso en la final del ascenso.

Volvamos al Avilés, ¿cómo se lleva esa gran competencia en las bandas?

Es una competencia sana. Tenemos relación íntima con todos los compañeros y el día a día es muy bueno. Luego nos vamos todos por ahí a tomar algo y nos llevamos bien. El ser tan competitivos en el día a día nos exige siempre estar al 100%. Eso es muy positivo porque luego el que salga al campo lo hace bien.

¿Que haya buen rollo en el vestuario ayuda a conseguir resultados?

Totalmente. Aquí compartimos mucho tiempo juntos, vamos a comer por ahí, viajes… El tener tan buen grupo y estar tan unidos hace que luego en el campo des la vida por tus compañeros.

¿Cómo ve esta segunda vuelta?

Siempre son más complicadas porque los equipos ya tienen aprendida la lección y van pensando en cometer menos fallos. Nosotros trabajaremos para hacerlo lo mejor posible. Ojalá que salga una segunda vuelta igual o mejor que la primera.

¿Cree que habrá que apretar más que en la primera?

Por supuesto. Por experiencia sé que nos va a tocar apretar, no solo a nosotros, sino a todos. Tenemos que trabajar y luchar por estar lo más arriba posible.

Ahora vienen dos partidos consecutivos en el Suárez Puerta.

Desde el vestuario afrontamos con la máxima ilusión posible jugar delante de nuestra gente. Queremos hacer un buen partido y brindarle la victoria a nuestra afición. Sabemos que a los rivales les cuesta mucho jugar en el Suárez Puerta.

¿Qué cifras se marca de aquí a final de temporada?

Noticias relacionadas

Yo no soy de ponerme retos ni nada. Con ayudar al equipo y aportando en lo que sea, ya sea con goles, asistencias o minutos, estaré feliz.