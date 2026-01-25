Adiós al disfraz comprado: nuevo plan en Madrid para Carnaval y hacer tu propia máscara desde 20 euros

Del sábado de Carnaval al Miércoles de Ceniza, Madrid se rinde cada año al juego de las identidades, los disfraces y la imaginación desatada. Del 14 al 18 de febrero de 2026, la ciudad se llena de planes, pero hay uno que destaca por original, creativo e instagrameable: hacer tu propia máscara de Carnaval en Craft&Go by Artesanía Chopo, ubicado en la calle Colegiata, 16 (también en Plaza del Ángel).

Lejos de los disfraces prefabricados y las prisas de última hora, Craft&Go propone un plan diferente: crear con tus manos, sin presión y en un ambiente relajado, una máscara (o cualquier otra pieza) que sea "tan única como quien la hace", definen desde el taller. Aquí lo importante no es el resultado perfecto, sino el proceso: elegir materiales, probar técnicas y dejar que la creatividad marque el ritmo.

Es un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, y también para quienes buscan algo distinto que hacer en Madrid durante Carnaval, más allá de desfiles y fiestas nocturnas.

Un refugio creativo en el centro de Madrid

Craft&Go es el espacio creativo de Artesanía Chopo, una de las tiendas de referencia en manualidades y bellas artes en Madrid, con casi cinco décadas de historia. Ubicado en la calle Colegiata, en pleno centro, este concepto abre la puerta a que cualquiera —sin experiencia previa— pueda experimentar con técnicas artísticas y transformar una idea en una pieza única.

El funcionamiento es sencillo y muy flexible:

Crear una pieza desde cero , eligiendo una base entre más de 10.000 opciones (cerámica, madera, cristal, papel o textil como tote bags o chaquetas).

, eligiendo una base entre más de (cerámica, madera, cristal, papel o textil como tote bags o chaquetas). Traer tu propia pieza: un objeto personal, una prenda o un recuerdo al que quieras dar una segunda vida.

Desde 6 euros, pone a disposición el espacio, los materiales necesarios y el asesoramiento experto para que la experiencia sea completa.

Tú eliges la técnica (y el ritmo)

Las posibilidades son casi infinitas. Para una máscara de Carnaval —o cualquier otra creación— puedes trabajar con:

Acuarelas , dejando que el agua y el color fluyan con calma.

, dejando que el agua y el color fluyan con calma. Decoupage , para transformar superficies en piezas llenas de historia.

, para transformar superficies en piezas llenas de historia. Pasteles al óleo , donde el color se vuelve textura y emoción.

, donde el color se vuelve textura y emoción. Carbón artístico , directo y expresivo, perfecto para volver al gesto puro.

, directo y expresivo, perfecto para volver al gesto puro. Arcilla de secado al aire , ideal para modelar sin prisas y conectar con lo manual.

, ideal para modelar sin prisas y conectar con lo manual. Cerámica pintada, con la opción de cocerla y convertirla en una pieza funcional.

No hay límites, ni tiempos cerrados, ni exigencias técnicas. El objetivo de esta actividad es experimentar, equivocarse y descubrir tu creatividad en la única tienda en Madrid con horno de alta temperatura. Esto permite que las piezas de cerámica personalizadas no solo sean decorativas, sino aptas para uso alimenticio. Un plato, un cuenco o una taza decorados en Craft&Go pueden formar parte de la rutina diaria, llevando consigo el valor de lo hecho a mano. Además, para quienes se queden con ganas de seguir explorando, Artesanía Chopo ofrece talleres monográficos especializados en técnicas como acuarela, decoupage, cerámica o modelado. Cursos pensados para aprender paso a paso, con guía experta, y profundizar en el mundo de la creación artesanal.