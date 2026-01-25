TRANSPORTE PÚBLICO
Los buses 8, 121 y N15 amplían su recorrido en el 12 de Octubre y el 128 sumará paradas en el Barrio del Pilar
La EMT confirma los nuevos recorridos tras la finalización de la reordenación de viales en la zona del hospital
Europa Press
Las líneas de autobús 8, 121 y N15 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ampliarán a partir de este lunes día 26 sus itinerarios por finalización de la reordenación de viales en el Hospital 12 de Octubre, mientras que también sumará paradas la línea 128, en este caso, en el Barrio del Pilar.
Así, tanto la línea 8 de EMT, que une la plaza de Legazpi con el barrio de Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, como la línea 121, que conecta la estación de Campamento con el centro hospitalario, ampliarán su recorrido sumando nuevas paradas y con cabecera en el hospital.
Finalmente, la línea nocturna N15 entre Cibeles y el Hospital 12 de Octubre también sumará nuevas paradas y tendrá nueva cabecera en el centro hospitalario, informa EMT Madrid en sus redes sociales.
Nuevos horarios y paradas del 128
Igualmente, desde este lunes la línea 128, que une la Glorieta de Cuatro Caminos con el Barrio del Pilar, establecerá una nueva cabecera en este último punto y sumará nuevas paradas. Además, estrenará nuevos horarios, con salida de lunes a sábados laborables a las 6.20 horas desde Cuatro Caminos y a las 05.55 desde Barrio del Pilar, y finalización a las 23.45 desde Cuatro Caminos y a las 23.20 desde Barrio del Pilar.
Durante los domingos y festivos, el primer servicio será a las 07.30 horas desde Cuatro Caminos y a las 07.00 desde Barrio del Pilar, mientras que el último servicio será a las 23.45 horas desde Cuatro Caminos y a las 23.30 horas desde Barrio del Pilar.
