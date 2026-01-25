"Me dio miedo, pero al final dije, es uno en un millón": esta es la visión de dos mexicanas que viajaban en tren en Madrid

Tras las miles de noticias y titulares que han copado la actualidad española a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, parece imposible pensar en que alguien haya conseguido permanecer ajeno a tanta tragedia en esta última semana. Aunque esa es la sensación si uno se desplaza hoy mismo a Atocha. A pesar de los múltiples trenes cancelados, el ritmo de vida frenético no permite que los españoles se paren a digerir lo sucedido y miles de viajeros vuelven a subirse a los trenes para ir a trabajar, al médico o a visitar a familiares en otras regiones.

Entre este bullicio de viajeros nacionales, en ocasiones olvidamos a otro sector que también ha leído en los últimos días sobre lo sucedido en Córdoba o en Gerona: los turistas. Regina, una viajera mexicana, afirma que no conocía los detalles de lo sucedido pero que, tras regresar de su viaje por Europa, no había notado una diferencia notable con respecto a otros viajes que ya había realizado junto a su amiga Mariana por el continente.

Aunque afirman no ser muy miedosas, Mariana admite que, tras enterarse de los accidentes, la inseguridad por su viaje desde Baqueira le hizo tener que replantearse la frecuencia real con la que estos accidentes suceden, "al final, es uno en un millón", se repetía. Y es que no podemos olvidar que, junto al avión, el tren sigue liderando el ranking de los transportes más seguros.

La red ferroviaria vista desde Europa

Con las investigaciones sobre las causas de los accidentes aún abiertas, la red ferroviaria española esta en el foco europeo, con titulares en The Guardian, La Reppublica, Le Monde o Le Figaro. Algunos destacando la respuesta humana ante el horror, otros cuestionando la última inspección de los trenes, o citando las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que describía lo sucedido como "extremadamente extraño".

Lo cierto es que para un país cuyo PIB se nutre en un 12,6% del turismo (datos 2024), su proyección internacional es de extrema importancia, y mientras se cuestiona la independencia y el mantenimiento de las vías españolas, muchos se preguntan, ¿cuál es la situación real en comparación con la red ferroviaria europea?

Este 2024, de acuerdo a los datos recogidos por Eurostat, la UE registró un total de 1.507 accidentes ferroviarios importantes, causando un total de 750 fallecidos y 548 heridos graves, lo que supone un descenso de alrededor del 10% en ambas estadísticas con respecto a los datos registrados en 2023.

Personas fallecidas en accidentes ferroviarios en Europa entre 2010 y 2024 / Eurostat

En España, tras el accidente de Santiago de Compostela en 2013, que marcó un punto de inflexión en la seguridad ferroviaria, el descenso de las víctimas ha sido una constante, situando sus cifras de 18 víctimas mortales (todas ellas por atropellos) en 2024, entre las más bajas del continente, por debajo de países como Francia (con 140 fallecidos), Italia (103) y Rumanía (90).

La gráfica muestra el número de fallecimientos por cada mil kilómetros de vía en Europa este 2024 / Eurostat

A pesar de estas cifras, España se sitúa como el país de Europa con mayor número de accidentes ferroviarios por descarrilamiento. Aunque no siempre con víctimas mortales, España ha registrado entre 2022 y 2024 un total de 34 descarrilamientos de importancia, seguido por Francia (28) o Polonia (23).

Impresiones al otro lado del charco

Otros medios extranjeros como los estadounidenses The New York Times o The Washington Post también hacían eco de la noticia, calificando la situación como "un impacto sísmico".

Noticias relacionadas

Noticia del Washington Post a 18 de enero de 2026: "Un tren de alta velocidad colisiona con otro tras descarrilar en el sur de España, matando al menos a 21 personas" / The Washington Post

The Washington Post resaltaba en su noticia que estos hechos deben ponerse en perspectiva, ya que España cuenta con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa, con unos 40 millones de pasajeros viajando en trenes de alta velocidad de larga distancia solo en 2024.