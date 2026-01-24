PROBLEMAS EN LA ALTA VELOCIDAD
Tres horas en un Iryo de Madrid a Valencia: "La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras"
La sucesión de incidencias y comunicaciones internas conocidas después del accidente ferroviario de Adamuz retrasa los trenes con destino a la estación Joaquín Sorolla por "seguridad"
Un pasajero del Iryo que regresaba de Madrid a Valencia tras participar en Fitur ha asegurado a Levante-EMV que "la maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras" cuando sufrieron un retraso de una hora para llegar a la estación Joaquín Sorolla.
"Entiendo que, si los trenes de delante van frenándose y parándose, es normal que los que vamos en un tren de detrás nos ralenticemos en nuestro viaje y también nos retrasemos", ha apuntado el mismo viajero sobre la seguridad en las infraestructuras ferroviarias y sobre un trayecto de Madrid a Valencia que ahora dura tres horas, lo mismo que por carretera.
La seguridad
Sobre la ansiedad que producen estos trenes que se frenan "por si acaso", los retrasos que cada vez se amplifican más y las vibraciones que produce el mismo trayecto en los viajeros es un motivo de inquietud. "Cuando la maquinista o la tripulación del tren nos avisaba de las incidencias, los comentarios de los pasajeros trataban de entender la situación y decían que era por nuestra seguridad", ha señalado.
La sucesión de incidencias y comunicaciones internas conocidas después del accidente ferroviario de Adamuz ya ha retrasado a varios trenes con destino a la estación Joaquín Sorolla, ya que un tren de alta velocidad de la compañía Ouigo que también cubría la ruta Madrid-Valencia permaneció detenido en el municipio de Seseña (Toledo) durante varios minutos y el trayecto se demoró 60 minutos más.
La velocidad reducida
En esa misma línea, Adif decretó limitaciones de velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora. Los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.
En este caso se activaron, por tanto, los límites de velocidad a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Ese mismo límite de 160 km/h se impuso en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Asimismo, se limitó a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.
- José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería
- La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
- Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- Cierra la librería Tipos Infames, enclave cultural imprescindible de Malasaña
- Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
- Libreros madrileños alertan de que el cierre de Tipos Infames es una realidad extendida
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía