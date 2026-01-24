Tranquilidad nerviosa horas antes del MIR en Madrid: "Estoy anestesiado emocionalmente"

El temporal de nieve previsto parece haber dado un respiro y el día ha amanecido relativamente soleado, aunque frío, en la capital. La tormenta, en este caso, se está desatando por dentro de los miles de jóvenes que este sábado se examinan del MIR en Madrid y otras 24 ciudades de España.

La gran novedad de esta convocatoria es la inclusión de la especialidad de Urgencias y Emergencias, que contará con 82 plazas en todo el territorio. En Madrid serán apenas 11 (la que más, junto a Cataluña y Andalucía). Sara Yuste, graduada de la Universidad Europea, se lo están pensando. Le atrae la "adrenalina" y la "emoción" de poder ayudar a la gente en su momento más vulnerable, cuando acude a Urgencias, pero no lo tiene claro. "Me echa para atrás que sea el primer año" de la especialidad, desliza, que no esté rodada todavía.

No es la única que no quiere estrenar la especialización ."Me llama, pero me preocupa que esté muy verde todavía", sostiene Marina Martín, de la Complutense. Es el segundo año que se presenta, tras no darle la nota para lo que quería y tiene claro el objetivo: "Anestesia... y lo que surja", responde entre risas. Haberse enfrentado ya a la experiencia hace que vaya mucho más relajada, aunque "cada vez se examina más gente", apostilla con resignación.

Anestesista quiere ser también Héctor, inédito en el MIR. A pocas horas de que comience la prueba, se declara, con cierta ironía, "anestesiado emocionalmente". Es un sentir relativamente general tras tantos meses de encierro, estudio y preparación. "Menos nerviosa de lo que me esperaba", asegura María Ruiz, de la Universidad de Alcalá y con la mente abierta respecto a la futura especialidad: "Decidiré después, según la nota", dice, aunque entre las "no quirúrgicas".

"He tenido momentos muchos peores", responde con apariencia de calma Delfina. Viene de Argentina a examinarse y tratar de trabajar en Madrid para "ganar experiencia". Aquí el examen, si bien no más difícil que allá, si es "mucho más largo" (200 preguntas frente a 100) y con más competencia. "No es que allá no se le dé peso, pero aquí la gente estudia mucho más tiempo y más intenso", explica.

A las 13:30 dará comienzo el llamamiento de las personas convocadas en cada mesa de examen, que deberán ir pasando según escuchen su nombre para identificarse y acceder a la sala donde se enfrentarán al MIR. Media hora más tarde, a las 14:00 horas, se abrirán, en presencia de los aspirantes, los sobres precintados que contienen los cuadernos de la prueba. A partir de ahí, la suerte estará echada.

Como en años anteriores, el examen constará de 200 preguntas y 10 de reserva, con una duración total de cuatro horas y media. En cuanto al material permitido, solo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro. Los dispositivos médicos, como audífonos o glucómetros, deberán contar con autorización de la Dirección General de Ordenación Profesional. También se podrán usar tapones para los oídos, pero no auriculares.

Más plazas y mejores salarios

Este año la Comunidad de Madrid ofertará 2.004 plazas de Medicina, un 3,35% (65 plazas) más que en 2025 y un 16,2% del total de 9.276 a nivel nacional. Unos datos que la convierten en la región con mayor oferta de plazas para médicos internos residentes, por delante de Andalucía, Cataluña y Valencia. De esas más de 2.000 plazas madrileñas, 254 son para Medicina Familiar y Comunitaria (10 más que el año pasado) para reforzar la Atención Primaria.

De cara a los futuros residentes de la sanidad pública madrileña, el Ejecutivo regional ha puesto sobre la mesa un complemento salarial de entre el 8% y el 38% del sueldo base, por encima de las retribuciones previstas en el Real Decreto estatal. Tras completar la residencia, si deciden quedarse en la región, el Gobierno madrileño ofrece asimismo contratos de larga duración y mayor estabilidad, con una retribución inicial en el primer nivel de 52.000 euros brutos al año.

No solo los médicos se examinan este sábado. También lo hacen los graduados de Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física que optan a una plaza en hospitales públicos. En total, se trata de más de 35.500 titulados compitiendo por 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada, un 3,5% más que en la anterior convocatoria. Además de las 9.200 de Medicina, hay 2.279 plazas de Enfermería, 362 de Farmacia, 280 para la especialidad de Psicología Clínica, 83 del Ámbito de la Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 29 de Química.