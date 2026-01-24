La Guardia Civil desmantela tres plantaciones 'indoor' de marihuana en Madrid y Toledo y detiene a ocho personas

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han desmantelado tres plantaciones de marihuana de cultivo ‘indoor’ en las localidades de Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo), en una operación que se ha saldado con la detención de ocho personas, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de Manzanares el Real. Las indagaciones permitieron localizar un segundo cultivo en la misma localidad madrileña y un tercero en el municipio toledano de Hormigos.

Durante los registros, los agentes intervinieron un total de 836 plantas de marihuana, 7,9 kilos de cogollos secos y tres sacos con restos de sustancia estupefaciente. La operación culminó con la detención de ocho personas: tres de ellas consideradas responsables de dirigir la organización y otras cinco dedicadas al mantenimiento, cultivo y vigilancia de las plantaciones. Además, una novena persona ha sido investigada.

A los implicados se les atribuye una presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.