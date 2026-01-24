SUCESO
La Guardia Civil desmantela tres plantaciones 'indoor' de marihuana en Madrid y Toledo y detiene a ocho personas
Ocho detenidos y una persona investigada por delitos contra la salud pública, defraudación eléctrica y organización criminal
Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han desmantelado tres plantaciones de marihuana de cultivo ‘indoor’ en las localidades de Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo), en una operación que se ha saldado con la detención de ocho personas, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.
La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda de Manzanares el Real. Las indagaciones permitieron localizar un segundo cultivo en la misma localidad madrileña y un tercero en el municipio toledano de Hormigos.
Durante los registros, los agentes intervinieron un total de 836 plantas de marihuana, 7,9 kilos de cogollos secos y tres sacos con restos de sustancia estupefaciente. La operación culminó con la detención de ocho personas: tres de ellas consideradas responsables de dirigir la organización y otras cinco dedicadas al mantenimiento, cultivo y vigilancia de las plantaciones. Además, una novena persona ha sido investigada.
A los implicados se les atribuye una presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.
- José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
- La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
- La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
- Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
- Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros