El Real Madrid pierde la final de la Supercopa en un clásico igualado

El Barcelona conquistó su sexta Supercopa de España en un clásico igualado ante el Real Madrid, que, después del gol de Esmee Brugts en el minuto 28, estuvo sostenido por su guardameta Misa Rodríguez para mantener viva la final hasta el minuto 94, cuando Alexia Putellas sentenció desde el punto de penalti.

Pese a la derrota, el Real Madrid demostró que la distancia entre ambos ya no es tan grande. No pudo ganar su segunda final ante el máximo rival ni su segundo clásico, pero se quedó con la sensación de que fue el más igualado después de aquel en el que se impuso el 23 de marzo de 2025 en Montjuïc (1-3).

El Barcelona tuvo que trabajar para ganar su sexta Supercopa, la quinta consecutiva. Misa intentó sostener al Real Madrid y Linda Caicedo le dio esperanzas, pero las catalanas volvieron a vencer, como han hecho en todas las finales que han disputado en este torneo (2020, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026).

El ‘superclásico’ comenzó contenido en Castalia. El Barcelona llevaba la iniciativa, pero no estaba nada cómodo. Pau Quesada volvió al banquillo blanco después de ausentarse por motivos personales en la semifinal y puso a Feller como referencia en ataque; Pere Romeu dio la titularidad a Patri Guijarro tres meses después de su lesión.

Unos cambios que avanzaban las intenciones en ambos bandos: el Barcelona quería controlar el juego, hacerse fuerte con el balón, y el Real Madrid quería hacer daño al contragolpe con electricidad. En los primeros minutos, Pajor y Alexia fueron las primeras en aparecer, pero Lakrar y Méndez demostraron su fiabilidad.

El Real Madrid volvió a ejercer una presión alta que ya le funcionó en semifinales y también le funcionó en ese inicio de la final. No estaba cómodo el equipo culé, que, pese a tener el balón, le costaba salir de su propio campo.

Athenea intentó desequilibrar el partido con un chut que la zaga culé despejó en el minuto quince. También lo intentó Feller con un remate de chilena algo defectuoso que tapó Mapi León. El Barcelona trataba una y otra vez de buscar a Pajor, que se quedaba descolgada arriba, pero la opción más clara salió de las botas de Vicky.

La madrileña se plantó en la frontal, disparó un derechazo que obligó a Misa a estirarse para sacar una buena mano y en ese córner forzado por la joven talento culé, llegó el gol. Mapi León sirvió desde la esquina para Brugts, que puso el 1-0 con un testarazo inapelable en el minuto 28.

Todavía quedaba mucha final y el Real Madrid tiró de madurez, templanza y fe. Intentó contestar por medio de una Linda Caicedo que se marchó decidida contra Cata Coll, pero antes de llegar al área de la balear recibió falta de Graham. Pau Quesada utilizó su tarjeta para revisar la acción en el VAR bajo demanda. Una petición que quedó en nada: no hubo tarjeta roja, ni falta. Fue fuera de juego.

El parón le vino bien a las madridistas para frenar el ritmo que estaba logrando imponer el Barcelona, que ya estaba encontrando los huecos en la defensa rival. No paró de intentarlo el Real Madrid hasta que se consumió el último minuto del tiempo añadido en el que Däbritz mandó el balón al larguero. Con la sensación de estar cerca del gol se marchó el equipo blanco al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Quesada siguió sin conceder grandes oportunidades a su eterno rival. Ya lo avisó Pere Romeu en la previa del encuentro: iba a ser un partido disputado y luchado. En el 49, Paredes se impuso en el área para rechazar un centro de Yasmim ante una Weir preparada para definir.

Había final, aunque Alexia no quería que la hubiera y comenzó a fluir. Misa mantuvo con vida a su equipo con una gran parada a Pajor y el larguero evitó el gol de Graham en esa misma jugada.

El Real Madrid empezó a notar el desgaste físico y tuvo que sostenerse en su guardameta, que volvió a lucirse con dos paradones a Pina y Vicky. Pero, cuando más estaba sufriendo el Madrid, apareció Linda. La esperanza de las madridistas pasaba por la colombiana, que se echó el equipo a la espalda. Pero otra vez le tocó aparecer a Misa, que se impuso en el mano a mano a Pajor.

Sin embargo, la guardameta aguantó hasta el 94. Shei derribó a Alexia en el área y la doble Balón de Oro no falló. Gol y final. El Madrid todavía tendrá que esperar, el Barcelona sigue reinando.