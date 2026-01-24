Este es el pueblo secreto a las afueras de Madrid en el que podrás disfrutar de la nieve: hasta Pedro Sánchez lo elige para desconectar

Bastaron 67 segundos de vídeo y unas edificaciones junto a un muro de piedra para que mediante la técnica de geoguessing los medios descubrieran el pueblo secreto en el que Pedro Sánchez grabó su ya viral vídeo en redes sociales. Alternando planos caminando y sobre la bicicleta, el Presidente del Gobierno mostraba el pasado domingo un paisaje nevado que despertó la curiosidad de muchos.

Con pronóstico de un fin de semana pasado por nieve, este idílico paraje situado en el límite oriental de la provincia de Ávila, a más de 1350 metros de altitud y colindante con Madrid, se presenta como el destino perfecto para desconectar. Hablamos de Peguerinos, un pequeño pueblo de Castilla y León a 75 kilómetros de la Puerta del Sol que cuenta con apenas 300 habitantes.

Un valle rodeado de montañas y ríos

Si lo que buscas es una escapada tranquila y relajante en la naturaleza, tanto como si eres amante del senderismo, la pesca, el ciclismo de montaña o la escalada, Peguerinos podría ser tu próxima parada. Ubicado en un valle rodeado de montañas y ríos, Peguerinos es conocido por sus impresionantes paisajes naturales y rutas para explorar la zona. A tan solo unos kilómetros del embalse de la Aceña-Peguerinos, rodeado de pino y robles, y en las cercanías de la Sierra de Guadarrama, no es raro encontrarse a deportistas (tales como el propio presidente) y otros amantes de la naturaleza explorando esta pequeña localidad.

Vista de Peguerinos nevado desde la carretera del pantano / Juampi para verpueblos.com

Un paraje que se quedó parado en el tiempo

Con origen en la época romana, este pueblo de Castilla y León parece haberse quedado parado en el tiempo. Su iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, que data del siglo XVIII, se muestra imponente junto a su torre barroca y su retablo mayor del Siglo XVIII.

Entre sus rutas, destaca además el Refugio de la Naranjera, que comenzando en la Fuente de las Negras y con una dificultad media, culmina en el murete de Felipe II, frontera entre Madrid y Ávila, en cuyo centro se encuentra el Valle de los Caídos. Con una duración de menos de 4 horas, la ruta de 14 kilómetros ofrece una parada peculiar antes de salir en un camino asfaltado.

La ruta cuenta con 14 kilómetros de parajes naturales y su duración estimada es de 4 horas / Camping Valle Enmedio

Se trata del monumento de la mariposa Graellsia Isabella. Este panel informativo narra la historia de esta llamativa mariposa de verdes y grandes alas, que fue descubierta en estos parajes por el doctor Graells en 1.849. Aunque en un inicio la especie fue bautizada como Saturnia Isabelae en honor a la reina Isabel II de España, esta fue rebautizada como Graellsia Isabelae en homenaje a su descubridor poco después.

Conocida coloquialmente como la mariposa Isabelina, esta especie destaca por sus grandes y verdes alas / TripAdvisor

¿Dónde alojarse y cómo llegar?

Con precios que oscilan entre los 50 € y 20 € por noche, Peguerinos cuenta con varias posadas, casas rurales y viviendas en alquiler que ofrecen una opción asequible para todos aquellos que necesiten, aunque solo sea durante un fin de semana, abandonar el bullicio de Madrid.