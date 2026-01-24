El primer campeonato de tartas de queso de España llega a Madrid: fechas, horarios y cómo votar

Madrid se convierte en el epicentro del primer campeonato nacional de tartas de queso. Del 5 al 8 de febrero, Las Rozas acoge The Champions Cheesecake, un evento inédito que reúne durante cuatro días a algunos de los mejores obradores del país para medir técnica, creatividad y sabor en un mismo espacio. Del 5 al 8 de febrero, Las Rozas se convierte en la capital dulce con la llegada de este evento gastronómico único que transforma el fenómeno de la tarta de queso en una experiencia competitiva, abierta al público y pensada para quienes disfrutan comparando, descubriendo y votando.

La idea es simple y adictiva: probar, comparar y votar. Habrá 15 obradores en competición (más food trucks y barra de bebidas) y cada participante presentará dos versiones: una tarta clásica, llevada al máximo nivel, y otra innovadora, creada para sorprender con sabores que no se encuentran fuera del campeonato.

Fechas, horarios y ubicación

El campeonato se celebrará en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago, en Las Rozas (Madrid), con los siguientes horarios:

Jueves 5 de febrero: de 17:00 a 23:00 h

de 17:00 a 23:00 h Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 12:00 a 00:00 h

de 12:00 a 00:00 h Domingo 8 de febrero: de 12:00 a 23:00 h

Cómo funciona la competición

Cada obrador competirá con dos propuestas diferentes:

Una tarta de queso clásica , que representa su interpretación de la receta tradicional

, que representa su interpretación de la receta tradicional Una tarta innovadora, creada específicamente para el campeonato, donde la creatividad no tiene límites

El público tendrá un papel protagonista, ya que podrá degustar las tartas y votar. De esta votación popular saldrán los dos grandes reconocimientos del evento:

Mejor tarta de queso clásica

Mejor tarta de queso innovadora

Obradores de toda España, reunidos en Madrid

Uno de los grandes atractivos de The Champions Cheesecake es la diversidad de estilos y territorios representados. Madrid se convierte durante cuatro días en el punto de encuentro del cheesecake nacional, con obradores llegados desde Valencia, Barcelona, Cádiz, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Ibiza y otros puntos del país.

Entre los participantes más destacados:

22 Grados Valencia , un obrador joven que llega con una propuesta atrevida: cheesecake de donuts con crumble de limón , golosa y pensada para sorprender.

, un obrador joven que llega con una propuesta atrevida: , golosa y pensada para sorprender. La Gula Ibiza , único representante de Baleares, compite con una tarta de queso de pistacho intensa y equilibrada, y una clásica limpia y muy técnica.

, único representante de Baleares, compite con una intensa y equilibrada, y una limpia y muy técnica. La Tarta de Oro (Extremadura) apuesta por el producto y el territorio, con recetas donde el queso extremeño marca carácter.

(Extremadura) apuesta por el producto y el territorio, con recetas donde el queso extremeño marca carácter. La Paca Cheesecakes (Madrid) juega en casa con su sabor Happy Hippo , una de las recetas más personales de su obrador.

(Madrid) juega en casa con su sabor , una de las recetas más personales de su obrador. Materia Pedro Trujillo presenta una cheesecake de torrija caramelizada , una reinterpretación elegante de un sabor tradicional.

presenta una , una reinterpretación elegante de un sabor tradicional. La Iaia Artesana (Barcelona) sorprende con una tarta donde el queso Eagles aporta matices salados y complejidad.

(Barcelona) sorprende con una tarta donde el aporta matices salados y complejidad. Quesarte Cheesecake (Cádiz) llega representando a Andalucía con una propuesta inesperada: cheesecake de Petit Suisse, mezcla de nostalgia y técnica.

Una selección pensada para mostrar cómo se interpreta la tarta de queso en cada territorio y cómo conviven la tradición y la innovación en un mismo campeonato.

El auge de la tarta de queso en España

La celebración de este campeonato responde a un fenómeno evidente: la tarta de queso vive su mejor momento. En los últimos años se ha convertido en uno de los postres más demandados y versionados en restaurantes, bares y obradores de todo el país.

Sin embargo, hasta ahora no existía un evento que permitiera comparar propuestas en un formato competitivo, dando al público la oportunidad de probar recetas creadas específicamente para ganar.

The Champions Cheesecake es más que un festival gastronómico. Es competición, experiencia y descubrimiento. Un espacio donde las tartas clásicas se llevan al máximo nivel y las innovadoras solo existen aquí. Por primera vez, las mejores tartas de queso de España compiten cara a cara en Madrid. Y esta vez, el jurado eres tú.