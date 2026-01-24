Un motorista resulta herido grave tras chocar contra varios bolardos en la calle Princesa

Un motorista de 47 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de tráfico de madrugada en la calle Princesa, a la altura del Arco de la Victoria, en el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid. El herido ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a través de su canal de X (antes Twitter).

El siniestro se produjo en torno a las 05:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la motocicleta por causas que se investigan. De acuerdo con el atestado de la Policía Municipal de Madrid, el vehículo impactó contra varios bolardos y, tras subirse a la acera, quedó encajado entre dos registros de luz.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil, que atendieron al motorista, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un posible traumatismo pélvico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue intubado e inmovilizado con un colchón de vacío antes de su traslado hospitalario.

La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.