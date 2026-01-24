Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridAviso DGTViajar en trenResuesta de AyusoRetrasos en CercaníasJuan del ValFiturFonda de los PríncipesTipos InfamesBaliza V16 multas
instagramlinkedin

SUCESO EN MADRID

Un motorista resulta herido grave tras chocar contra varios bolardos en la calle Princesa

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil, que atendieron al motorista, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un posible traumatismo pélvico

Accidente de moto a la altura del Arco de Triunfo, en Moncloa (Madrid).

Accidente de moto a la altura del Arco de Triunfo, en Moncloa (Madrid). / Emergencias 112 Madrid

Gloria Barrios

Madrid

Un motorista de 47 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente de tráfico de madrugada en la calle Princesa, a la altura del Arco de la Victoria, en el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid. El herido ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a través de su canal de X (antes Twitter).

El siniestro se produjo en torno a las 05:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la motocicleta por causas que se investigan. De acuerdo con el atestado de la Policía Municipal de Madrid, el vehículo impactó contra varios bolardos y, tras subirse a la acera, quedó encajado entre dos registros de luz.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil, que atendieron al motorista, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un posible traumatismo pélvico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue intubado e inmovilizado con un colchón de vacío antes de su traslado hospitalario.

Noticias relacionadas

La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Andrés se ofrece a echar un cable a Tipos Infames tras anunciar el cierre de la librería
  2. Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
  3. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  4. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
  5. La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
  6. La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
  7. Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas
  8. Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros

Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos

Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos

Vida extra para Sinner

Vida extra para Sinner

Antonio Mantero, director del 061 en Córdoba: "Siempre piensas que podrías haber hecho más"

Antonio Mantero, director del 061 en Córdoba: "Siempre piensas que podrías haber hecho más"

El artículo 42.7 de la UE vincula a España en la defensa de Groenlandia en caso de ataque

El artículo 42.7 de la UE vincula a España en la defensa de Groenlandia en caso de ataque

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "La abuela de Aljaraque perdió en 20 segundos a su hijo, un nieto... a cuatro familiares, no cabe más sufrimiento"

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "La abuela de Aljaraque perdió en 20 segundos a su hijo, un nieto... a cuatro familiares, no cabe más sufrimiento"

Masa fermentada 72h y horno de Nápoles: el italiano 'pet friendly' de Madrid donde tu perro es VIP

Masa fermentada 72h y horno de Nápoles: el italiano 'pet friendly' de Madrid donde tu perro es VIP

Siete heridos durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Siete heridos durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar en Aragón: "Necesitamos a toda la izquierda fuerte para echar a las derechas"

Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar en Aragón: "Necesitamos a toda la izquierda fuerte para echar a las derechas"