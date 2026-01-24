Madrid se convierte en imán gastronómico: los restaurantes favoritos de los españoles en 2025

Madrid vuelve a confirmar su pulso gastronómico como uno de los más sólidos y diversos del país. Así lo refleja la octava edición del Top100 de TheFork, el ranking que reúne a los restaurantes favoritos de los españoles a partir de miles de experiencias reales de usuarios a lo largo de 2025, y que sitúa a la Comunidad de Madrid como la segunda región con mayor presencia, solo por detrás de Cataluña, con 20 establecimientos seleccionados.

Más allá de la cifra, el dato relevante es el tipo de restauración que representa Madrid dentro del listado: una escena plural, urbana y en constante evolución, capaz de convivir con la alta gastronomía, la cocina de autor, los conceptos internacionales y los proyectos jóvenes que conectan directamente con el comensal contemporáneo. Restaurantes como Omeraki, que se sitúa en la cuarta posición del ranking nacional, o Marcelle Madrid, quinto en la lista, confirman el protagonismo de la capital en la conversación gastronómica actual.

Madrid, a la cabeza del apetito

El Top100 no premia únicamente la excelencia técnica, sino una experiencia completa: valoración media superior a 9, constancia en las opiniones, fidelidad del público y un ticket medio que supera los 20 euros. En ese equilibrio entre calidad, accesibilidad y personalidad, Madrid encuentra su fortaleza. Propuestas como El Callejón de Álvarez Gato, La Llorería, Santoku La Barra, Palm Court, Oceanika Madrid o La Esquina del Real muestran una capital donde el comensal busca tanto el disfrute como el relato, tanto la cocina como el contexto.

Especial mención merece la diversidad gastronómica que atraviesa el ranking y que en Madrid se manifiesta con especial claridad. De las 27 tipologías culinarias recogidas en esta edición —la más heterogénea hasta la fecha—, la capital absorbe influencias japonesas, asiáticas, indias, argentinas y mediterráneas sin perder identidad. Esta convivencia natural entre lo local y lo global es hoy uno de los rasgos distintivos del Madrid gastronómico, reflejo directo de una ciudad abierta, dinámica y en permanente transformación.

El listado también evidencia el peso simbólico de Madrid como plaza gastronómica. Compartiendo protagonismo en el Top10 con Barcelona y Alicante, la capital no solo aporta volumen, sino visibilidad y tendencia.

En un momento en el que la restauración vive entre la exigencia del público y la necesidad de reinventarse, Madrid se posiciona como laboratorio y escaparate. El Top100 de TheFork no hace sino poner cifras y nombres a una realidad que el comensal madrileño ya conoce bien: que comer en Madrid hoy es, sobre todo, una forma de entender la ciudad.

