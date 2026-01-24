GASTRONOMÍA
Madrid se convierte en imán gastronómico: los restaurantes favoritos de los españoles en 2025
La capital coloca 20 restaurantes en el Top100 de TheFork y consolida su papel como segundo gran polo gastronómico de España, con Omeraki (4º) y Marcelle (5º)
Madrid vuelve a confirmar su pulso gastronómico como uno de los más sólidos y diversos del país. Así lo refleja la octava edición del Top100 de TheFork, el ranking que reúne a los restaurantes favoritos de los españoles a partir de miles de experiencias reales de usuarios a lo largo de 2025, y que sitúa a la Comunidad de Madrid como la segunda región con mayor presencia, solo por detrás de Cataluña, con 20 establecimientos seleccionados.
Más allá de la cifra, el dato relevante es el tipo de restauración que representa Madrid dentro del listado: una escena plural, urbana y en constante evolución, capaz de convivir con la alta gastronomía, la cocina de autor, los conceptos internacionales y los proyectos jóvenes que conectan directamente con el comensal contemporáneo. Restaurantes como Omeraki, que se sitúa en la cuarta posición del ranking nacional, o Marcelle Madrid, quinto en la lista, confirman el protagonismo de la capital en la conversación gastronómica actual.
Madrid, a la cabeza del apetito
El Top100 no premia únicamente la excelencia técnica, sino una experiencia completa: valoración media superior a 9, constancia en las opiniones, fidelidad del público y un ticket medio que supera los 20 euros. En ese equilibrio entre calidad, accesibilidad y personalidad, Madrid encuentra su fortaleza. Propuestas como El Callejón de Álvarez Gato, La Llorería, Santoku La Barra, Palm Court, Oceanika Madrid o La Esquina del Real muestran una capital donde el comensal busca tanto el disfrute como el relato, tanto la cocina como el contexto.
Especial mención merece la diversidad gastronómica que atraviesa el ranking y que en Madrid se manifiesta con especial claridad. De las 27 tipologías culinarias recogidas en esta edición —la más heterogénea hasta la fecha—, la capital absorbe influencias japonesas, asiáticas, indias, argentinas y mediterráneas sin perder identidad. Esta convivencia natural entre lo local y lo global es hoy uno de los rasgos distintivos del Madrid gastronómico, reflejo directo de una ciudad abierta, dinámica y en permanente transformación.
El listado también evidencia el peso simbólico de Madrid como plaza gastronómica. Compartiendo protagonismo en el Top10 con Barcelona y Alicante, la capital no solo aporta volumen, sino visibilidad y tendencia.
En un momento en el que la restauración vive entre la exigencia del público y la necesidad de reinventarse, Madrid se posiciona como laboratorio y escaparate. El Top100 de TheFork no hace sino poner cifras y nombres a una realidad que el comensal madrileño ya conoce bien: que comer en Madrid hoy es, sobre todo, una forma de entender la ciudad.
Listado de los restaurantes Top100 al completo
- Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Casa Bangla – Barcelona, Cataluña.
- Zaytun – Barcelona, Cataluña.
- Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Speakeasy – Barcelona, Cataluña.
- El Callejón de Álvarez Gato – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Âme Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Prodigi – Barcelona, Cataluña.
- Casa Mia Italia – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Santoku La Barra – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Japo Santa Catalina – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Finca de Susi Díaz – Elche, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Artean Barra Abierta – Donostia, Guipuzcoa, País Vasco.
- Terra d'Escudella – Barcelona, Cataluña.
- El Xato – La Nucia, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.
- El Alimentario – Torre del Mar, Málaga, Andalucía.
- La Taberna de Paula – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Guagua Blanca – Maspalomas, Las Palmas, Canarias.
- Harajuku Gastro Sushi – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Marmita Alicantina – Alicante, Comunidad Valenciana.
- RiFF – Valencia, Comunidad Valenciana.
- La Llorería – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Plats – Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cataluña.
- Brasa Gaucha Grill – Barcelona, Cataluña.
- Zahara – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña.
- Rangoli – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Daikiya – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Sushi Flower – Málaga, Andalucía.
- Lina – Madrid, Comunidad de Madrid.
- El Bohio – Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha.
- Piano B – Barcelona, Cataluña.
- El Quinto Sabor – Villaviciosa de Odón, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Red Fenix Hotpot – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón, Comunidad Valenciana.
- Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Palm Court – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Hungry Gastro Food Bar – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Bar Verat – Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Cataluña.
- Poemas By Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias.
- Cráter - Identidad Canaria – Adeje, Tenerife, Canarias.
- El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Kaizen – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Mengem – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Viana – Barcelona, Cataluña.
- La Estrella 1924 – Barcelona, Cataluña.
- The Alchemix – Barcelona, Cataluña.
- Almo de Juan Guillamón – Murcia.
- Pementa Rosa – Carballo, A Coruña, Galicia.
- Kangnam – Barcelona, Cataluña.
- Ménade – Caleta de Vélez, Málaga, Andalucía.
- Ginnan – Barcelona, Cataluña.
- Celler 1923 – Peralada, Girona, Cataluña.
- Chicos del Mar – Peguera, Mallorca, Baleares.
- Oceanika Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Alborz – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Fishology – Barcelona, Cataluña.
- Fiorito – Barcelona, Cataluña.
- El Caldero – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Llucasaldent Gran – Alaior, Menorca, Baleares.
- Palodú – Málaga, Andalucía.
- Lasarte by Martín Berasategui – Barcelona, Cataluña.
- Mafrens – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Es Pati de Montuiri – Montuiri, Mallorca, Baleares.
- Javier Martín – Cáceres, Extremadura.
- La Era de los Nogales – Sardas, Huesca, Aragón.
- Nikkó – Vigo, Pontevedra, Galicia.
- Meat Market – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Candeal – Marbella, Málaga, Andalucía.
- Bolboreta – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Material – Malpica, A Coruña, Galicia.
- El Racó d'en Cesc – Barcelona, Cataluña.
- El Secreto de Chimiche – Granadilla, Tenerife, Canarias.
- Erre & Urrechu Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Arrozante Fuengirola – Fuengirola, Málaga, Andalucía.
- AH-UN – Barcelona, Cataluña.
- Suculent – Barcelona, Cataluña.
- La Vinoteca – Santander, Cantabria, Cantabria.
- Mosaico – Madrid, Comunidad de Madrid.
- A Viaxe – Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.
- Aula – Barcelona, Cataluña.
- Cau de l'Ateneu – Manresa, Barcelona, Cataluña.
- Ikoya Izakaya – Barcelona, Cataluña.
- Bembi – Barcelona, Cataluña.
- Megami Ramen Sabadell – Sabadell, Barcelona, Cataluña.
- La Esquina del Real – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Sala de Farners – Santa Coloma De Farners, Gerona, Cataluña.
- Hofmann – Barcelona, Cataluña.
- Cal Tapa Gastrobar – Mollet Del Vallès, Barcelona, Cataluña.
- La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Mi Niña Lola – Málaga, Andalucía.
- El Doncel – Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha.
- Milongas Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Le Chinois – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Saran Indian cuisine – Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Can Boleta – Calella, Barcelona, Cataluña..
