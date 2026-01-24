El Madrid de Arbeloa supera el examen en La Cerámica y presenta candidatura por el título

Se enfrentaba el Real Madrid de Álvaro Arbeloa a uno de los exámenes más complicados del campeonato. Quizá lo hacía demasiado pronto, cuando tan solo se cumplen dos semanas de la llegada del técnico al banquillo blanco. Pero los madridistas, que hoy dormirán líderes de la competición, han conseguido una de esas victorias de mérito. Un triunfo que sirve, como poco, para trasladar la presión al tejado del FC Barcelona, tras un partido especialmente serio de los blancos.

Partida de ajedrez en los primeros 45 minutos

Fueron minutos de tanteo los primeros compases del encuentro, con Villarreal y Real Madrid respetándose sobre el césped de La Cerámica. Segundo contra tercero del campeonato nacional. Solo un atrevido Gerard Moreno fue capaz de jugar con sentido en el ida y vuelta que se jugaba en Villarreal, más propio de una partida de ajedrez que de fútbol. La nota negativa del partido llegó en forma de lesión. Juan Foyth, en el ecuador de la primera mitad, se echó la mano a la parte posterior del pie y, a. la espera de un examen médico, todo hace indicar que podría tener afectado el tendón de Aquiles. Las caras de preocupación se apoderaron del estadio ante la más que posible pérdida de uno de sus capitanes para lo que resta de temporada.

Esa misma labor le cayó a Arda Güler, que se adueñó del centro del campo de los blancos, ante la inoperancia de un Camavinga que se siente más cómodo en el costado izquierdo y alejado de la salida de balón de los blancos. El turco fue el faro del Real Madrid en la presión de los locales. Ante la falta de ocasiones, el picante del encuentro volvió a recaer sobre Vinicius, César Soto Grado y la afición del submarino amarillo. El brasileño se desesperó con el colegiado riojano y el público, consciente de la situación, sacó de sus casillas al ‘7’ madridista. Pese a ello, firmó la mejor ocasión del conjunto balnco, mediante un disparo cruzado con su pierna izquierda, que se marchó cerca de uno de los palos de la portería de Luiz Junior.

Ni rastro de Kylian Mbappé, su compañero en el ataque, durante los primeros 45 minutos de encuentro. El francés estuvo sometido ante la zaga groguet. Tampoco en su intento por dejarse caer al costado izquierdo, alejándose de la posición natural de un delantero, consiguió generar inquietud sobre el conjunto de Marcelino. En el banquillo, y con el cometido de agitar el encuentro, esperaba un Rodrygo sin minutos, pero ya recuperado, y un Brahim que busca con ahínco una reivindicación tras lo sucedido en la Copa África.

Un doblete de Mbappé vale los tres puntos

Patas arriba puso Kylian Mbappé el tablero de ajedrez en lo que se había convertido el césped de La Cerámica para poner por delante al Real Madrid. El francés, pichichi de la competición, no falló a su cita con el gol. Fue Vinicius el que desequilibró por el costado izquierdo para generar ventaja en el ataque blanco. Mbappé mandó la pelota al fondo de la red tras un despeje impreciso por parte de Pape Gueye, que había sido uno de los nombres propios en el arranque. Ya con ventaja en el marcador, se vieron los mejores minutos del equipo de Álvaro Arbeloa. El salmantino ha conseguido imponer una cultura de trabajo defensivo, a la par que solidario, decisivo para sumar los tres puntos en un feudo donde solo Barça y Atlético de Madrid habían conseguido hacerlo.

El gol dio la tranquilidad necesaria a los blancos para jugar sus cartas en el encuentro. El control de la posesión y el buen hacer del Madrid a la hora de defender lo permitió vivir con cierta tranquilidad los últimos minutos del partido. Prueba de ello es la entrada de Gonzalo al campo. El delantero español se situó en el costado derecho para dar oxígeno a los blancos en cada una de sus intervenciones. Solo una jugada a balón parado, perfectamente ejecutada por Dani Parejo y Gerard Moreno, sembró el miedo sobre el cuerpo de los blancos. El delantero español lanzó por encima de la portería de Thibaut Courtois un penalti en movimiento que bien pudo significar el empate.

La guinda del partido la puso de nuevo Mbappé, sacándose un penalti de la manga en el descuento para sentenciar a los de Marcelino. En definitiva, una victoria no excesivamente brillante, pero de oficio, en la que el Real Madrid, por extraño que parezca, apenas dio sensación de fragilidad. Algo impensable hace tan solo unas semanas. Los blancos dormirán esta noche en lo más alto de la clasificación, a la espera del resultado de un Barcelona que ya juega sin red tras la derrota en San Sebastián. Reina el estado de felicidad en el Real Madrid de Arbeloa, que aprovechó la inercia del encuentro ante el Mónaco para sobrevivir en Villarreal y sumar tres puntos que refuerzan el proyecto.