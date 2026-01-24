BORRASCA INGRID
La DGT recomienda a los madrileños limitar los viajes: cadenas obligatorias en seis puertos por nieve
La borrasca Ingrid activa la alerta por temporal en Madrid y Emergencias 112 pide evitar desplazamientos innecesarios ante nevadas, hielo y mala visibilidad
La borrasca Ingrid complica este fin de semana la circulación en la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado una alerta especial y pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas de montaña, ante las nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento previstas hasta el domingo.
Además, en la red secundaria, la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo han obligado a imponer el uso de cadenas o neumáticos de invierno en seis puertos madrileños, según informan la DGT y Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Puertos con cadenas obligatorias en Madrid
A esta hora, es imprescindible circular con sistemas antideslizantes en los siguientes puntos:
- M-611, puerto de La Morcuera
- M-629, puerto de Canencia
- M-637, puerto de Navafría
- M-139, puerto del Cardoso
- M-137, puerto de La Hiruela
- M-130, puerto de La Puebla
Las máquinas quitanieves trabajan en la zona para mantener abiertos los accesos, aunque la visibilidad puede verse reducida en las cotas más altas.
Recomendaciones de la DGT a los conductores
Tráfico insiste en extremar la precaución y seguir una serie de pautas antes de ponerse al volante:
- Consultar el estado del tráfico y la meteorología antes de salir.
- Equipar el vehículo con el depósito lleno, ropa de abrigo y el teléfono móvil con batería suficiente.
- Conducción preventiva, aumentando la distancia de seguridad y evitando frenazos, sobre todo en zonas de sombra.
Además, la DGT recuerda que las nevadas pueden afectar también a autovías y autopistas, no solo a carreteras secundarias. Ante la intensidad del temporal, la DGT ha aprobado una resolución preventiva que restringe la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos en determinados tramos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el paso de vehículos de emergencia y quitanieves.
El episodio más adverso, según Tráfico, se concentrará durante todo el fin de semana, con avisos amarillos y naranjas por nieve, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por nevadas para este sábado, el segundo más alto, según el Boletín de Olas de Frío publicado este viernes por la Dirección General de Salud Pública. Este nivel se activa cuando existe riesgo para la salud de la población más vulnerable. Las temperaturas mínimas han descendido hasta los 3,5 grados esta madrugada y se situarán en torno a 1,3 grados este sábado, con una ligera subida durante el domingo y el lunes.
Recomendaciones sanitarias ante el frío
Desde Salud Pública recuerdan que las bajas temperaturas agravan enfermedades cardiovasculares y respiratorias y aumentan el riesgo de infecciones. Son especialmente vulnerables personas mayores, bebés, enfermos crónicos y personas sin hogar.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Mantener una fuente de calor segura en el hogar, con precaución ante estufas de leña o gas.
- Abrigar adecuadamente, mejor con varias capas de ropa.
- Evitar el consumo de alcohol y permanecer activo para combatir el frío.
- Informarse siempre de la previsión meteorológica y extremar la precaución en la calle ante posibles heladas.
Además, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha lanzado un aviso a los visitantes. "Queda cerrado el acceso para vehículos al paraje de La Pedriza debido a la acumulación de nieve", han anunciado desde sus redes sociales, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar los trabajos de mantenimiento y limpieza en la zona. Las autoridades recomiendan consultar el estado de los accesos antes de desplazarse y optar por alternativas si se mantiene el episodio de nevadas.
