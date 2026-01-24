Chueca defiende en Fitur el asociacionismo como clave del barrio: "No es solo un lugar de noche, está lleno de vida"

Este viernes 23 de enero, el barrio de Chueca ha sido uno de los protagonistas de Fitur 2026 gracias a una conversación impulsada por Chueca Diversa, celebrada poco antes del anuncio de la programación del Orgullo LGTBI+ 2026 en ese mismo escenario.

El encuentro puso el foco en la importancia del asociacionismo —entendido como un movimiento cívico que fomenta la unión y la participación del tejido social del barrio—, en el estado actual de Chueca y en el papel que juegan los empresarios locales en esa dinamización. La charla reunió a tres empresarios de la zona que compartieron experiencias sobre cómo el trabajo en red y la colaboración están marcando la diferencia en un contexto complejo para el comercio de proximidad.

Visibilizar el Chueca diurno y creativo

Chema, de Kalidoskopio, explicó que conoció Chueca Diversa en Fitur hace un año y que ahora regresa como parte activa del proyecto. Para él, es clave cambiar la percepción del barrio: “Hay que visibilizar Chueca no solo como un barrio nocturno, que es con lo que muchas veces se identifica. Tiene mucha vida de día, espacios de diseño y proyectos culturales”.

Su taller conecta con el cine, el arte y la cultura visual, y colabora habitualmente con otras iniciativas del barrio: “Patrocinamos bingos drag y muchas veces el premio es nuestro”. Chema también destacó la importancia del apoyo mutuo entre empresarios: “Muchas veces nos sentimos solos como empresarios, y tener esta relación entre iguales, compartir problemas, proveedores y estar cerca es muy importante”.

Una de las primeras asociadas a Chueca Diversa fue Carolina Valencia, fundadora de Cement Design, quien destacó el valor humano del asociacionismo y la creación de sinergias reales entre negocios. “Chueca Diversa tiene muchas asociaciones y le encuentro muchas ventajas. No es solo fusionar proyectos, sino también fusionar clientes”, explicó.

La proyección internacional de Chueca

Carolina puso ejemplos concretos de esa colaboración diaria entre comerciantes: “Miguel lleva clientes a mis showrooms, yo le pido presupuestos… creamos una familia, grandes amigos”. Para ella, esa cercanía marca la diferencia, “tener personas reales con las que hablar lo es todo”.

Tras haber desarrollado su actividad en otros barrios de Madrid, lo tiene claro: “Tengo mi oficina en Chueca y no me voy a ir. He estado en el barrio de Salamanca, en La Latina… y prefiero Chueca por el apoyo y la familia que se crea. Podré cambiar el cartel siete veces, pero allí me quedo”.

“No os podéis imaginar la imagen de Chueca a nivel internacional. Mis clientes vienen de Colombia, Chile, Japón… y todos quieren quedarse aquí, disfrutar del barrio, de los comercios locales, las galerías de arte y la oferta que tenemos, que ha cambiado muchísimo en los últimos cinco años y cada día es de más calidad”.

"Los empresarios deben implicarse para mantener vivo el barrio"

Por su parte, Miguel Lirón, de la tapicería Pata de Gallo, defendió la implicación directa de los empresarios en la vida del barrio: “Es el propio empresario el que tiene que implicarse para hacer cosas. Tenemos que mantener vivo un barrio, independientemente de la ayuda de otros agentes”.

Miguel subrayó la importancia de la colaboración entre comercios, incluso de sectores distintos: “La colaboración entre tiendas es fundamental. Se optimizan redes, espacios e ideas, y es importante darse a conocer entre empresas, seamos o no del mismo gremio”.

En un momento complicado para el comercio a pie de calle, lanzó un mensaje claro: “El comercio y las ventas tienen problemas. Cada vez hay más competencia y, en el mundo creativo y artesanal, es más importante que nunca asociarnos, estar unos con otros y poder ofrecer servicios con un trato más cercano y menos impersonal”. Gracias a iniciativas como Chueca Diversa, concluyó, “nos plantamos en un escalón muy visible e importante”.

Un zona con memoria en constante evolución

Ese proceso de transformación no ha sido inmediato. La Chueca actual, abierta, visible y convertida en referente internacional del colectivo LGTBI+, dista mucho del barrio que fue a comienzos de los años noventa, descrito (y paseado) por la escritora de San Blas Alana S. Portero en La mala costumbre (Seix Barral).

Entonces, Chueca era un territorio más seguro para las disidencias de género y orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad que el resto de Madrid, pero también un lugar marcado por la precariedad y una vida nocturna clandestina donde convivían drogadicción, prostitución y una comunidad queer que obligada a mantenerse en los márgenes.

Aquella subcultura, invisible pero resistente, fue el germen de lo que vendría después: la consolidación del barrio como espacio de libertad y visibilidad. Sin embargo, ese cambio también trajo consigo un proceso de gentrificación que expulsó a muchas de las personas que habían habitado y sostenido la zona en sus etapas más duras, dejando una deuda simbólica pendiente con quienes formaron parte de esa historia previa.