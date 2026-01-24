En Directo
ÚLTIMA HORA
Directo | Borrasca Ingrid en Madrid: cadenas obligatorias en la M-637 (Navafría) y precaución en los puertos por nieve y hielo
La DGT activa una alerta especial y pide evitar desplazamientos innecesarios por la previsión de nieve, lluvia y viento hasta el domingo
La borrasca Ingrid dificultará la circulación este fin de semana en la Comunidad de Madrid y ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a activar una alerta especial y a pedir a los madrileños que eviten desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas de montaña, por la previsión de nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento hasta el domingo. El tramo más adverso del episodio se concentrará durante el sábado y el domingo con avisos amarillos y naranjas por nieve, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Retiro y otros ocho parques de Madrid restringen zonas este sábado por condiciones meteorológicas adversas
El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán este sábado zonas restringidas por alerta de nivel naranja por condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta las 21:00 horas de este sábado.
Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.
La nieve afecta a más de 150 carreteras, 11 de la red principal, de diez provincias este sábado por la mañana
El temporal de frío y nieve que se registra este sábado en buena parte de España está afectando este sábado a más de 150 carreteras de diez provincias de España, siendo 11 de ellas correspondientes a la red viaria principal, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, sobre las 10:30 horas, el obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2 en la provincia de Guadalajara, concretamente desde la localidad de Torija, y en Huesca, en A-21 en Puente la Reina de Jaca y en la A-22 en Angüés. Por su parte, la A-23 en Nueno (Huesca) se encuentra intransitable.
Se encuentran transitables con precaución la A-1 en Gumiel de Izan (Burgos); la A-50 en San Pedro del Arroyo (Ávila), mientras que León cuenta con tres carreteras afectadas: la A-6 en la Ribera de Folcoso, a la par que A-66 en Fresno del Camino y la A-231 en Viloria de la Jurisdicción. En misma situación se presenta la A-2 en Garbajosa (Guadalajara) y en Zaragoza, la A-2 en la Granja de San Pedro.
En la provincia de Salamanca, de momento se mantiene transitables, pero en aviso la A-66 en la capital de la provincia; en Soria, en la A-11 en la Mayona, la A-2 en Arcol del Jalón y la A15 en Lubia y también en Pontevedra, en la A-52 en Auceira y en la AP-53 en Santo Domingo.
La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda este sábado a los conductores que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de fijar una ruta ante el temporal de nieve.
Aviso de Emergencias Madrid
Emergencias Madrid ha alertado, a las 10:20 horas de la mañana de este sábado, solo es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M-637 (Navafría).
Madrid se prepara para la gran nevada
El Sistema Central será una de las cordilleras más afectadas por la nieve, con acumulaciones destacadas en municipios como Somosierra o Cercedilla. En las zonas más bajas no se descarta la posibilidad de nieve de forma puntual.
La DGT recomienda a los madrileños limitar los viajes: cadenas obligatorias en seis puertos por nieve
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por nevadas para este sábado, el segundo más alto, según el Boletín de Olas de Frío publicado este viernes por la Dirección General de Salud Pública. Este nivel se activa cuando existe riesgo para la salud de la población más vulnerable. Las temperaturas mínimas han descendido hasta los 3,5 grados esta madrugada y se situarán en torno a 1,3 grados este sábado, con una ligera subida durante el domingo y el lunes.
La DGT ha señalado un listado de vías de alta capacidad que podrían registrar incidencias a lo largo del fin de semana debido a las nevadas. En Madrid, se pide especial precaución en la A-1 (Madrid-Burgos).
