Directo | Borrasca Ingrid en Madrid: cadenas obligatorias en la M-637 (Navafría) y precaución en los puertos por nieve y hielo

La DGT activa una alerta especial y pide evitar desplazamientos innecesarios por la previsión de nieve, lluvia y viento hasta el domingo

Ante la intensidad y extensión del temporal, la DGT insiste en extremar la precaución y seguir una serie de recomendaciones básicas

Ante la intensidad y extensión del temporal, la DGT insiste en extremar la precaución y seguir una serie de recomendaciones básicas / ISTOCK

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La borrasca Ingrid dificultará la circulación este fin de semana en la Comunidad de Madrid y ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a activar una alerta especial y a pedir a los madrileños que eviten desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas de montaña, por la previsión de nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento hasta el domingo. El tramo más adverso del episodio se concentrará durante el sábado y el domingo con avisos amarillos y naranjas por nieve, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

