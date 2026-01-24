Elecciones 8F
Ayuso 'empuja' hacia la derecha a Azcón: "Aragón tiene que enseñarle a Sánchez que tiene los días contados"
La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta el discurso duro del PP en un acto con jóvenes en el que ataca al Gobierno de España, pero no menciona ni a Vox ni a Alberto Núñez Feijóo como reemplazo en La Moncloa
Sergio H. Valgañón
Isabel Díaz Ayuso irrumpió en la campaña de Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid, rostro del ala más dura del Partido Popular desde hace años, es el primer fichaje de Jorge Azcón -con el permiso de Cuca Gamarra- para la campaña conservadora de cara a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Una retahíla de ataques al Gobierno de España, un Pedro Sánchez presentado como "el culpable de romper la convivencia entre españoles" y que tiene "los días contados en La Moncloa" y el discurso más cortante del PP han llegado a la discoteca Kenbo de Zaragoza.
Un encuentro con jóvenes en el que la fuerza de Ayuso ha servido para captar la atención en busca del votante de derechas que duda de abrazar a Vox, partido no mencionado en todo el discurso. Tampoco a Alberto Núñez Feijóo: Ayuso y Azcón sí hablaron de "echar a Sánchez", pero no de su sustituto.
Una hora después de iniciar su paseo por el centro de la capital aragonesa, unas 600 personas (según el PP) han acudido a un vermú en la céntrica discoteca que, en teoría, no llevaba logos conservadores. No había muchas dudas. Ayuso, con discurso propio, y Azcón, con respuestas a preguntas de la organización y cogidas del público, convirtieron el aperitivo en el primer acercamiento conservador a los jóvenes de cara al 8F.
