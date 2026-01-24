Ayuso abandera el ala dura en el PP sobre el accidente de Córdoba mientras niega fisuras en el discurso del partido

En una de las semanas más trágicas de la historia ferroviaria española, tras el accidente de un Iryo y un Alvia en la localidad cordobesa de Adamuz del pasado domingo que ha resultado en la muerte de 45 personas, y el fallecimiento en otro incidente en un tren de Rodalies en Gelida, en la provincia de Barcelona, de un maquinista en prácticas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a abanderar la posición más dura dentro del PP contra el Gobierno.

Como en otras ocasiones, de la invasión israelí de Gaza a la financiación autonómica o el registro de médicos objetores al aborto, la presidenta madrileña ha asumido protagonismo en la escena nacional -"Madrid está al servicio de España", le gusta repetir- con un discurso y un tono que no comparten otros barones, en esta ocasión, singularmente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, y siempre un paso más allá del presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", señalaba este viernes el líder de los populares un día después de que Ayuso advirtiera de que no podía imperar "la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido".

Después de un tuit el mismo día del accidente en el que ponía a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales y los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Ayuso hacía unas primeras declaraciones públicas sobre el asunto en la tarde del lunes en una entrega de premios y tras haber decretado tres días de luto oficial en la Comunidad. "Es un día especialmente duro para los españoles", prácticamente se limitaba a decir, además de llamar a "intentar ser prudentes en nuestras manifestaciones".

Veinticuatro horas después, durante el primero de los tres días de luto oficial, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso en el partido, y político de perfil duro, ya reclamaba en una intervención en el programa televisivo de Cuatro Todo es mentira, entre alusiones a la "prudencia" y en tono más contenido que otras veces, "una investigación transparente y muchas explicaciones".

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo aún en la vía, este miércoles. / J.J. Guillén - EFE

Ese mismo día comenzaba el movimiento en redes entre diputados autonómicos del PP a cuenta de la limitación de la velocidad a 160 km/h de los trenes de alta velocidad en algunos tramos cuando, hace unos meses, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había anunciado un plan para elevarla a 350 km/h. El ministro explicó posteriormente que la decisión se tomó tras avisos de maquinistas y, después de las revisiones pertinentes se levantaron buena parte de esas restricciones, pero esos cambios de criterio han seguido siendo utilizados desde el PP en su contra.

"Ley del silencio"

El miércoles, segundo día de luto, fue el número dos de Ayuso en el Ejecutivo regional, su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, el que elevó un peldaño los reproches. "La cruda realidad de todo lo que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida, por el momento, de 42 personas", aseguraba, antes de pedir a Puente "que deje de tuitear y se ponga a gestionar".

Pero era la propia presidenta madrileña la que el jueves, aún con las banderas a media asta en la Comunidad de Madrid en cumplimiento de su propio decreto, terminaba por levantar la veda contra el Gobierno. "Esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo para buscar culpables", afirmaba en una entrevista en Onda Madrid en la que mantenía también que el Gobierno "y especialmente su presidente" están "sometidos al chantaje" del independentismo y "desinvirtiendo en el resto de España".

Los dardos de Ayuso y del PP madrileño han ido en ese doble sentido. Por un lado, ataques a la gestión y pretendida falta de inversiones del Gobierno y del Ministerio de Transportes, que, no han dudado en recordar, fue la cartera que desempeñó el hoy en prisión José Luis Ábalos. Por otro, denuncia del supuesto pacto de silencio que, aseguran, pretenden imponer el Gobierno y sus "satélites mediáticos". Y al tiempo, curarse viejas heridas. "Lo que no hacemos es lo que en otras situaciones catastróficas han hecho este Gobierno y los socialistas de España, que era directamente acusar de asesinos, incendiar las calles y retorcer el dolor de las víctimas, a lo que estamos muy acostumbrados", proclamaba este mismo viernes la presidenta madrileña.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (dcha.), con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en Adamuz (Córdoba). / Jorge Zapata - EFE

Preguntado sobre sus palabras respecto a esa "ley del silencio" señalada por Ayuso, el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha optado por aparcar la confrontación con el Gobierno ante una tragedia acaecida en su propio territorio, se desmarcaba abiertamente. "No soy de polémicas [...]. Estamos de luto oficial, hace tres horas que hemos encontrado dos cadáveres, lo importante ahora es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. Permítanme que me dedique a lo importante".

"'Chapeau' por Moreno"

Ni Ayuso ni su entorno creen, en cambio, que haya en ello un reproche. "No hay ninguna polémica, por mucho que algunos lo intenten, entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Junta de Andalucía. No hay ninguna polémica, no hay ninguna fisura en el discurso del Partido Popular ante un grave una grave tragedia", insiste en trasladar Serrano. "Lo que hay es un respeto máximo, tan importante como la exigencia de responsabilidades y de conocer lo que ha ocurrido. Y lo que no pueden hacer el Gobierno ni sus voceros mediáticos es tratar de esconder detrás del respeto la ausencia de responsabilidades".

Ante las insinuaciones planteadas por algunos de que esa alusión de Ayuso a una "ley del silencio" fuese dirigida hacia Moreno o el propio Feijóo, en el PP madrileño se recalca que se referían al Ejecutivo, al PSOE y a cierta prensa. Y al menos en público se aplaude a Moreno. "El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha puesto a disposición del Gobierno de España, como haría cualquier gobierno en un accidente en una infraestructura que es responsabilidad del Gobierno de España", afirmaba este viernes Alfonso Serrano. "Por lo tanto, chapeau, decimos desde Madrid a la tarea de Juanma Moreno. Otros lo que dicen es: 'Si quieren ayuda que la pidan'".