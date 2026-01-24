MOVILIDAD EN LA A-5
El Ayuntamiento de Madrid prevé que a finales de abril o primeros de mayo finalizará el túnel del soterramiento de la A-5
Una vez finalizado empezará a trabajar en el el revestimiento para abrir al tráfico a finales de año
EP
El Ayuntamiento de Madrid prevé que a finales de abril o primeros de mayo finalizará el túnel del soterramiento de la A-5, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras inaugurar una exposición del fotógrafo José Luis Berzal, fallecido el pasado verano.
Una vez finalizado empezará a trabajar en el el revestimiento para abrir al tráfico a finales de año. "Un tramo de 80.000 metros cuadrados que ahora estaba ocupado por una autopista, con edificios a apenas a dos palmos de ella, van a tener ahora 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parques y jardines para uso y disfrute de todos los madrileños, muy especialmente de esos vecinos", ha destacado Carabante.
El soterramiento de la A-5, ha subrayado, es "una reivindicación histórica por parte de todos los vecinos de Latina, pero sobre todo es la mejor imagen de lo que pretende impulsar este equipo de Gobierno, convertir infraestructuras viarias, soterrarlas, recuperar espacio público para garantizar el uso y disfrute de todos los madrileños en un espacio público más amigable, más saludable y más sostenible".
