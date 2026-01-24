TRAS ADAMUZ Y GELIDA
La incertidumbre de una madre en Madrid ante el viaje de su hijo en plena semana negra del tren: "Nos da un poco de miedo"
El sufrimiento de una madre al ver partir a su hijo: solo y en tren durante los días posteriores a las tragedias ferroviarias
La madre de Juan Ramón sabe que su hijo tiene que coger un tren desde la estación de Atocha, Madrid y reconoce sentir un poco de "cosita". Miedo, es la palabra, eco del recuerdo del choque de Adamuz y la caída de un muro en Gelida, accidentes sucedidos en las últimas horas. Y es que 46 muertos y cientos de víctimas que hacen que muchas veces sea inevitable pensar: ¿y si me toca a mí?
Su hijo emprende un viaje hasta Marsella, Francia y, además, va solo. El recuerdo de los accidentes permanecen de manera viva en su memoria, pero Juan Ramón prefiere "no pensar". Dice que si piensa y se come la cabeza, "va a ser peor". Sabe que no debe dejar ganar a su lado irracional que le genera miedo: "Han saltado estos, sí, pero son tres de no sé cuantos miles que se harán a la semana".
Su hermana viajaba el lunes a Málaga
Ella siente respeto, como cualquier madre que se preocupa por su hijo y que trata de protegerlo, desde el amor. No se despega de él, siente nervios, aunque sabe que debe estar tranquila. Recuerda a su hermana que viaja todas las semanas, sobre todo en trenes de alta velocidad. Ella es una de las afectadas por el corte del servicio del pasado lunes entre Andalucía y Madrid. Su viaje del lunes se vio alterado, pero por suerte pudo viajar en un autobús sustitutivo. Cuenta que la vuelta la hará en avión porque no está disponible el servicio ferroviario. En caso de que funcionara sabe que su hermana volvería a coger el tren, sin pensarlo.
Lo que siente la madre de Juan Ramón es uno de los síntomas más frecuentes tras la tragedia. Los expertos tranquilizan y aseguran que sentir miedo es un proceso completamente normal. "Y esto no es una debilidad, esto es una parte de los seres humanos", explica Jesús Linares, psicólogo sanitario de emergencias.
Pautas para recuperar la confianza al subir a un tren
Tras haber identificado el miedo, llega la pregunta: ¿qué puedo hacer para afrontar este temor? Son miles las personas que utilizan el tren a diario, ya sea por trabajo, por estudios o por ocio. El miedo invade y limita, por ello tenemos que tratar de afrontarlo.
Este es el proceso a seguir, según Jesús Linares:
- Validar las emociones. "Validar las emociones, es normal sentir cualquier tipo de miedo", recomienda el psicólogo. Linares explica que tras una situación así, el miedo es una emoción que tiene su función: protegernos. No es una debilidad, es algo humano.
- Limitar la exposición a redes y priorizar las fuentes fiables. "Evitar la sobreinformación, sobre todo si son redes, si son medios no contrastados o no oficiales" anuncia Jesús como esencial. Es muy importante seleccionar fuentes fiables y reducir el tiempo de consumo constante de información.
- Recordar los datos oficiales. Pensar de forma racional que el tren sigue siendo uno de los transportes más seguros y se debe acudir a los datos oficiales. "La recuperación de la confianza es un proceso psicológico y social, es clave que para esto haya una comunicación clara y honesta", asegura el experto.
- Exposición gradual al transporte. Recuperar la rutina gradualmente, poco a poco. "Acercarnos a las vías, si tenemos metro, empezar por ahí", Linares aconseja hacer una exposición con aproximaciones sucesivas.
- Atención psicológica temprana. En caso de ser necesario, no dudar en acudir a un profesional de forma confidencial y que no sea estigmatizante.
