El emblemático color rojo de Vips se despide definitivamente de esta esquina de Madrid: este es el restaurante que tomará el relevo

No más tortitas, ni sandwiches club, ni batidos... la famosa franquicia Vips ha anunciado que su mítico color rojo dejará de estar presente en una de las esquinas más codiciadas de Madrid. Desde su apertura, este local situado en la calle Ortega y Gasset se había convertido en un refugio para los madrileños, un punto de encuentro, de citas y de despedidas...

Si eres uno de esos que se había encariñado con este rincón y ya estás pensando en disfrutar una última vez de él, has de saber que el motivo de este 'cierre' no es más que una reorganización de los bajos comerciales del Edificio Beatriz, propiedad de la inmobiliaria Vyosa.

Esto implica al local en el que se ubica Vips, en el que, en 2027, comenzarán unas obras de remodelación en el edificio. Esto no afectará a la actividad del establecimiento que, una vez terminen las obras, está planeado que se reubique.

El 'art decó' de Cristina Oria hereda la esquina

El Beatriz es considerado como uno de los mejores edificios de oficinas de la capital, acogiendo cada día a los hombres y mujeres de negocios más relevantes el país. Vyosa, en busca de locales más diáfanos y amplios en sus bajos comerciales, decidió acabar con la hegemonía del grupo Vips para ceder su esquina más codiciada al local de restauración de Cristina Oria. Así, la famosa franquicia española y sus tortitas quedarán relegadas a la esquina de Ortega y Gasset con Núñez de Balboa.

El local contará con 1.100 metros cuadrados y ocupará toda la esquina de Velázquez con Ortega y Gasset tras absorber el espacio ocupado por VIPs / Cristina Oria

Tras su llegada en 2018, el restaurante de esta empresaria madrileña ha colindado con el local de Vips hasta eclipsar su emblemático color rojo. Como un soplo de aire fresco, el art decó unidos a los grandes resultados del local, convencieron al dueño del Beatriz para cerrar el acuerdo que entrará en vigor a finales de 2027. Así, Cristina Oria pasará de 200 a 1.100 metros cuadrados ocupando toda la esquina de Velázquez con Ortega y Gasset.

¿Quién es la empresaria madrileña Cristina Oria?

Cristina Oria, licenciada en Administración y Dirección de empresas, inició su andadura profesional en la consultoría estratégica. Sin embargo, en 2008, esta empresaria madrileña decidió seguir su pasión y dar un giro a su vida para dedicarse a lo que realmente le gustaba: la cocina.

Tras estudiar gastronomía en Le Cordon Blue en París en 2009, Cristina ha ido consolidando su nombre en el mundo del catering, llegando a instalarse en Ortega y Gasset en el verano de 2020, o en el complejo de tiendas outlet en las Rozas Village con un kiosco. El nuevo espacio que abrirá en la Milla de Oro será su proyecto más emblemático y consolidará sus 17 años en la industria.

Cristina Oria trasladará su icónico blanco y negro a la esquina de Velázquez con Ortega y Gasset a finales de 2027 / Antonio Heredia

Lo que nació como un proyecto de catering hoy es un gigante con 250 trabajadores, tres restaurantes, varias tiendas gourmet y de menaje. Ofreciendo cocina para eventos de hasta 4.500 personas, la marca apostó por una expansión internacional en 2024, con tiendas web exclusivas para Francia y Portugal, y este 2025 incluyó Alemania e Italia.

A fuego lento y dejando macerar su proyecto, la empresaria Cristina Oria parece tener claro que tiene entre manos la receta de lo que podría ser un verdadero plato estrella, reforzando con este movimiento su firma de referencia en el lujo gastronómico europeo.