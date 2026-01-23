Madrid se prepara para la gran nevada y activa la alerta amarilla durante el fin de semana: estas son las zonas afectadas

La semana ha estado marcada por tiempo inestable con precipitaciones y el fin de semana no podía ser diferente. Llega Ingrid, la borrasca de gran impacto que azotará Madrid en los próximos días, una masa de aire polar que se dirige hacia la capital y podría dejar paisajes blancos durante sábado y domingo.

Tras varios avisos amarillos a lo largo de la semana en las zonas de la Sierra madrileña, la nueva borrasca con nombre propio traerá de regreso las nevadas a cotas relativamente bajas en amplias áreas de la zona norte, sobre todo durante el fin de semana, cuando entrará el aire polar.

El Sistema Central será una de las cordilleras más afectadas por la nieve, con acumulaciones destacadas en municipios como Somosierra o Cercedilla. En las zonas más bajas no se descarta la posibilidad de nieve de forma puntual.

Mapa del aviso amarillo de la Aemet / Aemet

Nevadas de vuelta a Madrid

La borrasca Ingrid, nombrada por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) se desplazará al norte de la península hasta llegar a Madrid, donde comenzará un nuevo episodio de tiempo adverso. Bajada de temperaturas, aumento de nubosidad y precipitaciones de débiles a moderadas, más duraderas en la Sierra madrileña, y rachas de viento en las cotas altas: estás serán las consecuencias de la llegada del temporal.

¿Llegará la nieve a la capital?

La cota de nieve comenzará a bajar y el viernes se situará entre los 900 y 1.000 metros, que favorecerá las primeras nevadas en la Sierra de Madrid, según las previsiones actuales. Incluso podría desplomarse hasta los 500 metros durante la madrugada de sábado, cuando se produce el momento de mayor frío con el aire polar entrando de lleno. Esto producirá que la nieve pueda alcanzar áreas más bajas de forma ocasional, incluida la capital. En zonas de la Sierra de Madrid como Navacerrada o Somosierra se podrían alcanzar espesores de entre 10 y 20 centímetros, con valores superiores en las zonas más altas.

Respecto a domingo, durante las primeras horas se podrán registrar algunas precipitaciones en forma de nieve en cotas relativamente bajas. Se espera que a lo largo del día la cota incremente de forma progresiva. La jornada comenzará en torno a los 600 u 800 metros, que ascenderá hasta los 1.000 metros. Los acumulados continuarán aumentando, en las cotas altas se podrán alcanzar espesores cercanos a los 15 o 20 centímetros. En la capital, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia o aguanieve, aunque con escasa probabilidad de que la nieve llegue a cuajar de forma apreciable.

La llegada de la borrasca Ingrid obliga a la Comunidad de Madrid a mantenerse en alerta ante un episodio de lluvias, frío y posibles nevadas. La inestabilidad prevista para las próximas horas ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos amarillos en distintos puntos del país, incluida la región madrileña.

La nieve llegará a Madrid a partir de este día

En el caso de Madrid, la previsión apunta a que la nieve podría hacer acto de presencia a partir del mediodía, aunque durante las primeras horas las precipitaciones serán en general débiles. La cota se moverá inicialmente entre los 900 y los 1.000 metros, pero a lo largo del día irá ascendiendo hasta situarse en torno a los 1.500 metros, lo que mantiene bajo vigilancia a la Sierra, donde no se descartan acumulaciones de hasta 10 centímetros.

De cara al fin de semana, el escenario será aún más invernal. Para el sábado, los modelos indican un descenso acusado de la cota de nieve, que podría bajar hasta los 600 metros en el sur de la comunidad e incluso rondar los 400 metros de forma puntual. En las zonas de montaña, especialmente en la Sierra de Madrid, la nieve podría aparecer prácticamente a cualquier altitud.

Activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales

Ante este panorama, la Comunidad de Madrid ha decidido activar el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales, una medida preventiva destinada a anticiparse a posibles incidencias. Según explica el propio 112, la activación del Nivel 0 permite coordinar recursos y realizar un seguimiento continuo de la evolución del tiempo, con el objetivo de responder con rapidez si la situación empeora y fuera necesario elevar el nivel de emergencia.