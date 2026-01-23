TRANSPORTE
Restablecido el servicio de la L8 de Metro entre las estaciones Aeropuerto y Barajas tras una incidencia en un tren
El tiempo estimado de solución era de más de 15 minutos
Madrid
La circulación en la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado restablecida después de que desde las 9 horas de este viernes estubiese interrumpida entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Barajas, en ambos sentidos, por incidencia en un tren.
Según ha informado el suburbano en redes sociales, el tiempo estimado de solución era de más de 15 minutos e irán actualizando sobre la situación por esta vía de comunicación.
La incidencia coincide con la celebración de Fitur 2026 en Ifema Madrid. Precisamente, este viernes se va a a celebrar el Día de Madrid, al que acuden la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
