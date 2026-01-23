La Revista Viajar reconoce a Omán como Destino Tendencia 2026

La revista VIAJAR, que pertenece al grupo Prensa Ibérica, primera revista de Viajes en España, uno de los grandes referentes del periodismo turístico nacional y con la mayor comunidad viajera de España en la actualidad, ha reconocido a Omán como Destino Tendencia 2026 en un evento exclusivo celebrado el viernes 23 de enero de 2026 en el Gran Meliá Palacio de los Duques, organizado junto a Turismo de Omán para destacar el creciente atractivo del país como destino emergente a nivel internacional.

El acto, reservado a un selecto grupo de profesionales del sector, prensa especializada y prescriptores de viajes, fue presidido por Haitham Mohammed Al Ghassani, director general de Promoción Turística del Ministerio de Patrimonio y Turismo del Sultanato de Omán y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, quien hizo entrega del reconocimiento Destino Tendencia 2026 y ofreció unas palabras manifestando su admiración por el país “Omán es un lugar donde tradición y modernidad se unen para sorprender a los viajeros que buscan inspiración en una tierra llena de carácter. El pasado año, alrededor de once mil españoles visitaron el país, una cifra que refuerza la posición de España como uno de los mercados emisores europeos con mayor potencial de crecimiento para Omán. Se trata de un país que sabe mantener viva la llama de su herencia cultural mientras avanza hacia un futuro de modernidad, una nación donde el progreso se construye sobre los sólidos cimientos de sus raíces históricas’’ poniendo en valor la relevancia de Omán dentro del panorama turístico internacional. Además, destacó ‘’ La revista Viajar dirige su mirada hacia un destino seguro, con una excelente oferta hotelera y una población acogedora, un país que ofrece cultura, belleza natural y aventura’’.

A continuación, Haitham Mohammed Al Ghassani agradeció el reconocimiento en nombre del Sultanato y afirmó que “esta distinción no solo es motivo de orgullo y satisfacción para nosotros; también refuerza nuestro sentido de responsabilidad y renueva nuestra energía para cumplir con nuestra misión de dar a conocer la diversidad y la riqueza que Omán ofrece a los viajeros españoles y latinoamericanos. Más allá de celebrar a Omán como un destino de primer nivel mundial, este reconocimiento pone en valor el trabajo, el compromiso y la visión a largo plazo que guían nuestros esfuerzos por ofrecer una experiencia turística verdaderamente única, definida por la autenticidad, la calidad y, sobre todo, una hospitalidad genuina.” destacando el compromiso del país con un turismo responsable y de calidad.

A su vez, Josep María Palau, director de la revista Viajar fue quien dirigió el acto subrayando el papel de VIAJAR como prescriptora de destinos auténticos y sostenibles y se refirió a Omán; ‘’Omán no es un destino que venda postales ni tendencias pasajeras. Es un país que ha permanecido fiel a su esencia, invitando al viajero a conectar de forma genuina con su naturaleza intacta, su cultura viva y unos paisajes que se descubren sin artificios’’. Durante el evento, se proyectó un video que mostraba los tesoros culturales y naturales de Omán, y la jornada concluyó con un cóctel almuerzo que permitió a los invitados disfrutar de un espacio de networking y compartir impresiones sobre el destino.

A lo largo de su trayectoria, VIAJAR se ha consolidado como una cabecera de prestigio gracias a su rigor editorial, la calidad de sus contenidos y su vocación por inspirar a los lectores a descubrir el mundo desde una mirada cultural, informada y responsable. La revista ha acompañado la evolución del turismo y de las formas de viajar, manteniendo siempre un firme compromiso con la excelencia, la autenticidad y la divulgación de destinos de valor.

En este contexto, VIAJAR concede el reconocimiento “Destino Tendencia 2026” a Omán por su equilibrada combinación de patrimonio histórico, riqueza cultural y diversidad paisajística, así como por su decidida apuesta por un modelo de turismo sostenible, respetuoso con su identidad y orientado a ofrecer experiencias auténticas.

Representantes de Turismo de Omán subrayaron la estrategia del país para atraer a un viajero cada vez más interesado en experiencias genuinas y sostenibles, alejadas del turismo masivo y alineadas con las nuevas sensibilidades del viajero contemporáneo.

Sobre Omán

Situado en el extremo sureste de la península arábiga, el Sultanato de Omán es un destino que combina una profunda herencia histórica y cultural con una naturaleza sorprendentemente variada, que abarca desde desiertos y montañas hasta playas vírgenes y oasis naturales. Entre sus principales atractivos se encuentran Mascate, el desierto de Wahiba Sands, las montañas de Jebel Akhdar y Jebel Shams, los wadis de aguas cristalinas y numerosos fuertes y castillos históricos, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La hospitalidad de su población, su rica gastronomía y su compromiso con la sostenibilidad refuerzan su posicionamiento como un destino auténtico y de alta calidad.