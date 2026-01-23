Luces de bohemia, cine, títeres o flamenco: estos son los 5 planes que puedes hacer este fin de semana en Madrid

Este último fin de semana de enero la capital propone a los madrileños planes que van desde dejarse llevar por la música al más puro estilo flamenco hasta perderse en una ruta de degustación de garbanzos. Este 23, 24 y 25 de enero, Madrid invita a sus transeúntes y turistas a planes para hacer en solitario, en pareja o en familia.

'Cabaret Ovejuno' en el Teatro de Títeres de El Retiro

Como es habitual, el Teatro de Títeres de El Retiro acoge cada sábado y domingo una selección de obras de títeres y marionetas destinadas a los más pequeños de la casa. Este fin de semana, la compañía 'Vidas de Alambre' será la encargada de entretener a los niños madrileños con su obra 'Cabaret Ovejuno', donde un rebaño de ovejas ha decidido cambiar sus verdes pastos para intentar convertirse en estrellas del rock, del pop, de la canción francesa o incluso de los ritmos más caribeños.

Recomendada para los menores a partir de tres años, estas ovejas prometen hacer mover el esqueleto a grandes y pequeños durante 50 minutos. Si es la primera vez que asistes a este tipo de espectáculos en el Teatro de Títeres de El Retiro te recomendamos descargar las entradas con antelación aunque el acceso sea gratuito... ¡Están muy solicitados!

'Cabaret Ovejuno' te hará moverte al ritmo de una selección de canciones que forman parte de nuestra memoria / Teatro de Títeres de El Retiro

📍Parque de El Retiro, Avda de Méjico, S/N, Retiro, 28009 Madrid 🔗 Las entradas podrán adquirirse de forma gratuita el viernes a las 10:00 horas. Existe un máximo de 4 entradas por persona. 🗓️ Sábado 24 y domingo 25 de enero a las 12:30 de la mañana.

'Luces de Bohemia', por Eduardo Vasco

El prestigioso director Eduardo Vasco, conocido por obras como 'Peribáñez y el Comendador de Ocaña' o 'La ruta de Don Quijote' trae de vuelta la gran obra 'Luces de Bohemia' de Ramón María del Valle-Inclán. Junto con los actores Ginés García Millán y Antonio Molero, este texto fundamental de la literatura española permitirá a sus asistentes conocer la vida de Max Estrella, un poeta ciego y empobrecido que representa el arquetipo de artista bohemio.

Esta crítica esperpéntica de la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX podrá disfrutarse en el Teatro Español desde este mismo viernes 23 de enero y continuará con funciones de martes a domingos, hasta el próximo 7 de marzo.

La obra tendrá una duración aproximada de 120 minutos / Teatro Español

📍Plaza Santa Ana, C. del Príncipe, 25, 28014 Madrid 🔗 Las entradas oscilan entre los 6 € y 22 € por persona 🗓️ De martes a domingo a las 19:00 horas, desde el 23 de enero hasta el 7 de marzo

44ª Semana de Cine Español de Carabanchel

Poniendo fin a la 44ª edición del popular ciclo cinematográfico, los centros culturales Fernando Lázaro Carreter y San Francisco-La Prensa proyectarán hasta este domingo 25 de enero (inclusive) varias de las mejores producciones nacionales estrenadas durante el último año. Entre ellas destacan los cortometrajes 'Piedra papel tijera' de Miguel Ángel Olivares, 'Romería' de Carla Simón o 'Siempre es invierno' de David Trueba.

Esta iniciativa impulsada por la Junta de Distrito de Carabanchel y la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel ofrece además dos sesiones infantiles los días 24 y 25 de enero a las 12:00 horas.

Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo / Semana de Cine de Carabanchel

📍Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, C. de la Verdad, 29, Carabanchel, 28019 Madrid y Centro Cultural San Francisco-La Prensa, C. Aliseda, 4, Carabanchel, 28025 Madrid 🔗 Las entradas serán gratuitas y puede consultarse la programación completa en su página web. 🗓️Hasta el domingo 25 de enero de 2026

La Ruta del Garbanzo

Este evento gastronómico protagonizado por el garbanzo y la Denominación de Origen de Vinos de Madrid ha comenzado su cuenta atrás. La VII Edición de la Ruta del Garbanzo que comenzó el pasado 9 de enero se despide este domingo 25 de enero tras contar con 26 localidades y más de 70 locales participantes. Este evento trae consigo un atractivo adicional a través de 21 premios a los que puede optar todos los asistentes a la ruta con tan solo inscribirse en una aplicación móvil. Entre ellos destacan el peso del ganador en garbanzos, lotes de vino, cenas gratis y hasta estancias para dos personas en algunos hoteles.

Los resultados de los premios se darán a conocer el 30 de enero, tras tres fines de semana de ruta gastronómica / Ruta del Garbanzo Madrileño

📍Todos los locales participantes pueden consultarse en la página web oficial del evento. 🗓️Hasta el domingo 25 de enero de 2026

1º Ciclo de Flamenco Jazz - Piano Flamenco

El Babylon Club Madrid acerca a los madrileños a varios prestigiosos artistas en esta primera edición del Ciclo de Flamenco Jazz - Piano Flamenco. Respetando la tradición pero sin temer a la innovación este sábado 24 de enero se podrá disfrutar de una doble sesión protagonizada por Chano Domínguez en formato trío acompañado en escena por Horacio Fumero y David Xirgu. Además, el 25 de enero se subirá al escenario una de las figuras clave del jazz y el flamenco, Pedro Ojesto, junto a Román Filiú, Nicolás Cañete y David Bao.

Noticias relacionadas

El ciclo finalizará el próximo 29 de enero con el concierto en formato trío de Chico Pérez, uno de los pianistas y compositores más reconocidos de España que acaba de llegar de su gira en Miami.

El ciclo comenzó el 17 de enero y su última presentación tendrá lugar el próximo 29 de enero / Turismo Madrid