Orgullo LGTBIQ+ 2026: Madrid avanza la programación en Fitur y refuerza su papel internacional como "faro de derechos e igualdad"

Madrid volvió a situarse en el centro del mapa de los derechos LGTBIQ+ con el avance oficial de la programación del Orgullo LGTBIQ+ 2026, presentado este viernes 23 de enero en el escenario Fitur LGTB+, en el marco de Fitur 2026. El anuncio no solo sirvió para desvelar las principales citas del próximo Orgullo, sino también para reivindicar su dimensión social, política y cultural en un contexto marcado por retrocesos en derechos y un aumento de los discursos de odio.

Ante un público formado por representantes de asociaciones del colectivo, activistas y responsables políticos —entre ellos Carla Antonelli, Reyes Maroto y Mar Fernández Sabugo— se hizo balance del Orgullo 2025, que reunió a 1,5 millones de asistentes, generó 168 millones de euros en ingresos para la hostelería y consolidó a Madrid como destino líder del turismo LGTBIQA+, tanto a nivel nacional —con Barcelona como principal ciudad de procedencia— como internacional, especialmente desde Estados Unidos.

Programación del Orgullo LGTBIQ+ 2026: fechas clave

El Orgullo LGTBIQ+ 2026 se celebrará del 25 de junio al 5 de julio y contará con más de 200 artistas, cuatro escenarios y una programación que combinará actividades reivindicativas, culturales y festivas.

Entre las citas destacadas se encuentran el pregón del miércoles 1 de julio; el viernes 3 de julio, con la Madrid Pride Experience, Mr. Gay España y las Campanadas de la Libertad; el sábado 4 de julio, con el Orgullo en Familia por la mañana y la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+; el desfile Plumas y Patitas el domingo 28 de junio; y la clausura final el sábado 5 de julio en la Plaza de España. Además, volverán los festivales culturales La Culta y Muestra-t..

"Si el Orgullo se convierte solo en turismo, perderá su personalidad"

Desde la organización, Juan Carlos Alonso Reguero, coordinador general de MADO (Madrid Orgullo) y director ejecutivo de Muestra-t, defendió que "el Orgullo no es solo turismo", sino reivindicación, celebración, protesta y resistencia. Recordó que el Orgullo de Madrid es el Orgullo estatal, un espacio donde activistas de todo el mundo se dan cita para celebrar y reivindicar derechos, algo cada vez más complicado debido al aumento de los precios del alojamiento durante esas fechas.

Alonso Reguero puso en valor que el año pasado se lograra convertir la temporada baja en temporada alta, pero advirtió de la necesidad de sentarse a trabajar para encontrar fórmulas que permitan que activistas y colectivos puedan seguir viniendo a Madrid: "Si el Orgullo se convierte solo en un evento para turistas, perderá su personalidad y también sus cifras". En este sentido, tendió la mano a las instituciones para avanzar hacia políticas turísticas sostenibles que protejan uno de los grandes activos sociales y culturales de la ciudad.

En la misma línea, Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, recordó que "el turismo LGTBIQ+ es mucho más que turismo", ya que contribuye a cambiar la perspectiva de las ciudades y genera una gran movilidad social en un contexto en el que muchos países están dando pasos atrás en derechos. De la Cruz defendió la importancia de mantenerse firmes en espacios como Fitur y en cada entorno posible.

El Orgullo también se construye fuera de la capital

El acto también dio voz a la realidad del Orgullo fuera del centro de la capital. Luis, representante de Legaynés, destacó que cada año participa más gente y definió a las personas asistentes como "embajadoras de los derechos humanos los 365 días del año". Puso en valor el trabajo de las asociaciones de la Comunidad de Madrid que están creando un auténtico cinturón rainbow en municipios como Fuenlabrada, MóstolesParlaCoslada, Rivas o San Fernando de Henares, impulsado por iniciativas como Fuenla Entiende, Móstoles Entiende, La Pluma de Parla o Fundación Triángulo.

Luis recordó que en algunos municipios, como Parla, se han llegado a producir agresiones durante las manifestaciones, con lanzamiento de huevos desde las ventanas, y por ello hizo un llamamiento claro: "No dejemos dar ni un paso adelante al fascismo y no demos ni un paso atrás".

"La libertad no se concede, se conquista"

Por parte del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, inició su intervención con un recuerdo a las víctimas del tren y definió el Orgullo como "la cita más importante de la capital en materia de igualdad". Fernández destacó el papel de Madrid como ciudad abierta al turismo de todas las comunidades autónomas y países, reafirmando el compromiso municipal de proteger los derechos de las personas LGTBIQ+ y de seguir construyendo una ciudad libre, diversa y orgullosa de su cultura y su gastronomía.

El delegado subrayó que el Orgullo "va mucho más allá de una celebración" y lanzó un mensaje de vigilancia permanente frente a los retrocesos: "No hay que dar ni un paso atrás. La libertad no se concede, se conquista". En un contexto internacional difícil y convulso, Fernández recordó que los derechos no son eternos y que "hay que seguir conquistándolos cada día".

"Es una reivindicación, pero nuestras vidas también son dignas de celebrar"

Durante el acto, Paula Iglesias, representante de FELGTBI+, subrayó el carácter profundamente político del Orgullo al recordar que "la fuerza la da la gente" y que "el Orgullo no es un elemento aislado ni simbólico, sino la mayor herramienta de expresión de nuestras vidas". En un contexto social y político marcado por la crispación, Iglesias insistió en que estos espacios "no son mero simbolismo, sino una cuestión de compromiso con los derechos de las personas LGTBIQ+ y con la igualdad y la diversidad en general".

La portavoz de FELGTBI+ recordó además que el Orgullo es "la mayor expresión de movilización social de Europa" y puso el foco en el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, celebrado en 2025, como ejemplo de cómo la movilización ciudadana consigue avances históricos. En su intervención alertó de las amenazas actuales a los derechos del colectivo, desde los recortes en la Comunidad Valenciana hasta las pseudoterapias de conversión, calificadas por la ONU como tortura, subrayando que "no hace falta irse muy lejos para ver la amenaza".

Iglesias apeló también a quienes viven el Orgullo desde sus casas, recordando que "también somos faro y luz" para ellos; y defendió que este debe ser un ejercicio colectivo para seguir avanzando: "Es el momento de volver a demostrar que España no es como la pintan, que España dijo hace 20 años que cree en la igualdad y en los derechos, y que si alguien queda atrás no es una democracia".

En este sentido, llamó a llenar los Orgullos "de luz frente al odio que nos quiere llevar a los márgenes", destacando que el 4 de julio tendrá lugar la marcha estatal del Orgullo y que "no hay que dar ni un paso atrás". El Orgullo 2026, recordó, volverá a ser un espacio abierto y familiar, porque "los derechos se luchan y se conquistan, y nuestras vidas también son dignas de celebrar".