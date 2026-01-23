Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridViajar en trenTripulante IryoFonda de los PrincipesRetrasos en CercaníasTipos InfamesGarcía LorcaAyuso MercosurBaliza V16 multasAle Acosta
instagramlinkedin

ÓBITO

Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid, a los 70 años

El pasado 2 de enero recibió un homenaje en la plaza de Las Ventas porque "durante más de 50 años, toda una vida" se dedicó a "acercar el mundo del toro a la sociedad"

Miguel Ángel Moncholi, en una imagen de archivo.

Miguel Ángel Moncholi, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Madrid

El periodista taurino Miguel Ángel Moncholi ha fallecido a los 70 años este viernes en Madrid tras una larga enfermedad. "Ha fallecido Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid durante más de 25 años. Nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha escrito en la red social X la Fundación Toro de Lidia.

El pasado 2 de enero el reconocido periodista recibió un homenaje en la plaza de Las Ventas, donde el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo subrayó la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación".

Moncholi también fue docente y formó a generaciones de periodistas tanto en la universidad como en distintos cursos de periodismo taurino, en los que inculcó "valores de rigor, respeto, conocimiento y amor por una de las manifestaciones culturales más profundas de nuestra tierra", como destacó Novillo.

Moncholi recibió el homenaje de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a toda su trayectoria, según la Fundación Toro de Lidia.

Reconocimiento a la trayectoria profesional del periodista taurino Miguel Ángel Moncholi.

Reconocimiento a la trayectoria profesional del periodista taurino Miguel Ángel Moncholi. / COMUNIDAD DE MADRID

Además, una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas entre otros galardones avalan la carrera de Miguel Ángel Moncholi, aunque su mayor logro fue mantenerse durante más de 25 años en antena siendo la imagen y la voz de los toros en Telemadrid.

En 1989 comenzó su andadura en la televisión pública como comentarista, entrevistador y reportero de la corrida de toros que inauguró la programación el 2 de mayo para incorporarse con posterioridad como redactor de información taurina de sus servicios informativos en Telenoticias y programas especiales. Antes, había trabajado en la cadena Ser (1973-1975) y había sido reportero del diario YA y ABC.

Noticias relacionadas

A partir de la década de los 80, simultaneó y comenzó a dedicarse a la información taurina coordinando el programa 'Los Toros' hasta 1990 bajo la dirección de Manuel Molés, quien hoy le recuerda en X: "Compañeros de profesión. Descansa en Paz amigo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exclusiva urbanización a 20 minutos de Pozuelo donde vive Óscar Casas: jardín y piscina de 40 metros cuadrados
  2. Los libreros de Tipos Infames hablan tras anunciar su cierre: 'No es solo por la gentrificación, sino por el puto capitalismo
  3. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid
  4. Cierra la librería Tipos Infames, enclave cultural imprescindible de Malasaña
  5. Este es el pueblo más barato de Toledo para comprarse una casa y el quinto de España: a hora y media de Madrid
  6. Libreros madrileños alertan de que el cierre de Tipos Infames es una realidad extendida
  7. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  8. La gran novela de la Barcelona de la Transición zarandea Madrid: 900 páginas convertidas en una obra teatral de alto voltaje

Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid, a los 70 años

Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid, a los 70 años

La tuneladora 'Mayrit', vista desde dentro: montada al completo y lista para las primeras pruebas

La huella psicológica del accidente de Adamuz: "La función del miedo es protegernos"

La huella psicológica del accidente de Adamuz: "La función del miedo es protegernos"

Madrid celebrará una misa funeral por las víctimas de Adamuz el mismo día que las de Huelva y Córdoba

Madrid celebrará una misa funeral por las víctimas de Adamuz el mismo día que las de Huelva y Córdoba

El emblemático color rojo de Vips se despide definitivamente de esta esquina de Madrid: este es el restaurante que tomará el relevo

El emblemático color rojo de Vips se despide definitivamente de esta esquina de Madrid: este es el restaurante que tomará el relevo

Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales

Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales

Madrid ofertará 2.004 plazas en la nueva convocatoria del MIR 2026: fechas, horarios, sedes e instrucciones

Madrid ofertará 2.004 plazas en la nueva convocatoria del MIR 2026: fechas, horarios, sedes e instrucciones