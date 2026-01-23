Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid, a los 70 años

El periodista taurino Miguel Ángel Moncholi ha fallecido a los 70 años este viernes en Madrid tras una larga enfermedad. "Ha fallecido Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid durante más de 25 años. Nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha escrito en la red social X la Fundación Toro de Lidia.

El pasado 2 de enero el reconocido periodista recibió un homenaje en la plaza de Las Ventas, donde el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo subrayó la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación".

Moncholi también fue docente y formó a generaciones de periodistas tanto en la universidad como en distintos cursos de periodismo taurino, en los que inculcó "valores de rigor, respeto, conocimiento y amor por una de las manifestaciones culturales más profundas de nuestra tierra", como destacó Novillo.

Moncholi recibió el homenaje de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a toda su trayectoria, según la Fundación Toro de Lidia.

Reconocimiento a la trayectoria profesional del periodista taurino Miguel Ángel Moncholi. / COMUNIDAD DE MADRID

Además, una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas entre otros galardones avalan la carrera de Miguel Ángel Moncholi, aunque su mayor logro fue mantenerse durante más de 25 años en antena siendo la imagen y la voz de los toros en Telemadrid.

En 1989 comenzó su andadura en la televisión pública como comentarista, entrevistador y reportero de la corrida de toros que inauguró la programación el 2 de mayo para incorporarse con posterioridad como redactor de información taurina de sus servicios informativos en Telenoticias y programas especiales. Antes, había trabajado en la cadena Ser (1973-1975) y había sido reportero del diario YA y ABC.

A partir de la década de los 80, simultaneó y comenzó a dedicarse a la información taurina coordinando el programa 'Los Toros' hasta 1990 bajo la dirección de Manuel Molés, quien hoy le recuerda en X: "Compañeros de profesión. Descansa en Paz amigo".