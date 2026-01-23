Madrid ofertará 2.004 plazas en la nueva convocatoria del MIR 2026: fechas, horarios, sedes e instrucciones

Este sábado 24 de enero se celebrará en Madrid la convocatoria del examen MIR 2026. Tras el anuncio de la fecha por el Ministerio de Sanidad, los aspirantes a médico interno residente en España, repasan sus flashcards y subrayan por enésima vez sus apuntes de anatomía en una angustiosa cuenta atrás que podría cambiar su futuro.

Desde Madrid, la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute dirigía unas palabras de ánimo a los próximos MIR madrileños recordándoles que "cada hora de estudio, cada renuncia y cada duda" les estaban poco a poco acercando a su objetivo final. Estas palabras de aliento se sumaban al anuncio del Gobierno regional que notificaba la oferta de 2.004 plazas para la Comunidad de Madrid, un 16,2% del total ofertadas en España.

La capital cuenta con 447 plazas más que las ofertadas en 2025

Por tercer año consecutivo, la Comunidad de Madrid aumenta el número de plazas ofertadas. Desde las 1557 plazas en 2025, el MIR 2026 ha aumentado su oferta en 447 plazas. Aunque seguidos de cerca por Andalucía, la capital se mantiene como la comunidad autónoma con mayor oferta de España.

Con aproximadamente 50 especialidades MIR divididas entre clínicas, quirúrgicas, médico-quirúrgicas y laboratorio, la convocatoria de 2026 incluye un total de 12.366 plazas, un récord histórico que supone un incremento de 423 plazas con respecto a la convocatoria de 2025.

Instrucciones del examen MIR 2026

Entre los nervios y los últimos repasos apresurados, es importante recordar que será imprescindible consultar con antelación el centro y la mesa de examen asignados a través de la web del Ministerio, ya que no se autorizarán cambios de ubicación sin causa justificada. Además los aspirantes deben acudir provistos de un documento original y físico de identificación (DNI, NIE o pasaporte) que debe coincidir con el reflejado en la relación definitiva de admitidos y excluidos, y estar visible sobre la mesa durante toda la prueba.

Entre otras normas obligatorias conviene tener en cuenta que:

El uso de bolígrafo azul o negro es obligatorio , quedando invalidado el ejercicio si se emplean otros instrumentos no autorizados.

, quedando invalidado el ejercicio si se emplean otros instrumentos no autorizados. Debe firmarse la hoja de respuestas para que el examen pueda ser corregido por lo que Sanidad recomienda hacerlo nada más recibir el cuadernillo.

para que el examen pueda ser corregido por lo que Sanidad recomienda hacerlo nada más recibir el cuadernillo. No estará permitido abandonar el aula en los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen.

La prueba se adelanta a las 14:00 horas y tendrá "repesca"

Aunque la convocatoria del MIR solía realizarse a las 16:00 horas, el Ministerio ha detallado que este año, el MIR 2026 comenzará con el proceso de llamamiento e identificación de los aspirantes a la 13:30 (12:30 en Canarias) para comenzar el examen en torno a las 14:00 horas (13:00 en Canarias) tras la entrega de los paquetes precintados con los cuadernillos. Esto supone un adelanto de dos horas con respecto a la hora habitual que los aspirantes deben tener muy en cuenta.

Entre las novedades de este año, destaca también la introducción de una segunda ronda de adjudicación de plazas conocida como "repesca" destinada a cubrir las plazas vacantes y las vacantes por renuncia expresa. Esta medida aprobada por Real Decreto busca optimizar la disponibilidad de profesionales sanitarios y se realizará exclusivamente de forma electrónica.

Los madrileños se enfrentarán a 210 preguntas en 4 horas y media

Esta prueba anual y de carácter nacional tiene como objetivo asignar a los médicos y médicas españoles sus especialidades según su puntuación y preferencias, marcando un paso crucial en las carreras de estos profesionales. Con una extensión aproximada de 32 páginas, el MIR da acceso a los estudiantes al programa de residencia, una experiencia práctica de trabajo en hospitales y centros de atención médica que suele durar entre 4 y 5 años, o incluso más para determinadas especialidades.

Sin un temario oficial definido, los madrileños que se presenten a la prueba deberán responder a un total de 210 preguntas en formato tipo test en 4 horas y media. De este cuestionario 25 preguntas contienen imágenes en un cuaderno aparte (valoradas con una puntuación superior) y 10 son concebidas como preguntas de reserva en caso de que existan problemas de erratas o de formulación.

Así la nota de los futuros residentes de la capital se basa en un 90% en la calificación final del examen, correspondiendo el 10% restante al expediente académico.

Fechas clave y sedes

Este año, las sedes de examen se reducen, desapareciendo Gerona, Ciudad Real y Vigo, mientras se mantienen Cádiz, León y Cáceres. En la Comunidad de Madrid el examen tendrá lugar en las siguientes facultades:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid . Avenida Complutense, campus de Somosaguas-Pozuelo de Alarcón

. Avenida Complutense, campus de Somosaguas-Pozuelo de Alarcón Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid . Calle Profesor Aranguren de Ciudad Universitaria

. Calle Profesor Aranguren de Ciudad Universitaria Facultad de Derecho. Avenida Complutense de Ciudad Universitaria

Avenida Complutense de Ciudad Universitaria Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Calle Rector Royo Villanova, 1

Calle Rector Royo Villanova, 1 Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Calle Profesor José García Santesmases, 9

Calle Profesor José García Santesmases, 9 Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Carretera de Húmera, campus de Somosaguas-Pozuelo de Alarcón

Cinco días hábiles después del examen Sanidad publicará las respuestas consideradas correctas por las Comisiones Calificadoras, dando tres días más para reclamar los resultados a aquellos aspirantes disconformes. Así, hechos un manojo de nervios, los estudiantes podrán consultar los resultados provisionales a finales de febrero y las listas definitivas a finales de marzo.