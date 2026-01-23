EN LA ALMUDENA
Madrid celebrará una misa funeral por las víctimas de Adamuz el mismo día que las de Huelva y Córdoba
El Arzobispado, que ya estaba barajando la idea, recibió este jueves una carta de Ayuso proponiendo la misa, que será en la catedral de La Almudena
Europa Press
La madrileña Catedral de Santa María la Real de La Almudena acogerá una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el próximo jueves 29 de enero a las 19 horas, según ha confirmado la Provincia Eclesiástica de Madrid.
El Arzobispado recibió este jueves una carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponiendo la celebración de una misa de recuerdo por las víctimas de Adamuz, una idea que la Iglesia de Madrid ya estaba barajando desde antes de recibir la misiva.
Tras hablarlo con los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares, las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid han decidido celebrar el funeral el próximo jueves, fecha que coincide con las misas funerales que se celebrarán en Huelva (en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced) y en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Esta misa funeral en la catedral de La Almudena tendrá lugar dos días antes del Homenaje de Estado por las víctimas, que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, tal y como han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
