Herido leve un esquiador de 25 años en un alud en la ladera sur de Peñalara
EP
Un esquiador de 25 años ha resultado herido leve, con una fractura de tibia y lesión en la espalda, en un alud en la ladera sur de Peñalara, en la Sierra de Guadarrama.
El joven, que se encontraba consciente, ha llamado al teléfono de emergencias 112 sobre las 12.15 horas de este viernes para alertar de que tenía la pierna atrapada en el alud, una placa de unos 200 metros de ancho, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Al lugar han acudido efectivos el Grupo de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos Comunidad de Madrid, así como un enfermero de Summa 112 integrado en el equipo, que han rescatado al herido.
Tras el rescate, lo han evacuado a Cotos, donde lo ha esperado una ambulancia para ser trasladado al Hospital La Paz, donde ha ingresado con pronóstico leve.
