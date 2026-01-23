El 'Grand Prix de la Noche' cierra con fiesta y música la programación de Madrid en Fitur 2026

El Pabellón 9 de IFEMA se transformó en el epicentro de la vida nocturna madrileña este viernes 23 de enero durante el cierre de la programación de Madrid en Fitur 2026. Bajo el nombre de El Grand Prix de la Noche Madrileña, el evento combinó música, espectáculo y diversión, celebrando el espíritu vibrante de la capital española como destino turístico y de ocio internacional.

El acto arrancó con las intervenciones de representantes institucionales. Luis Martín Izquierdo, consejero de Deportes, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de impulsar proyectos como la Guía del Ocio Nocturno de Madrid.

Por su parte, Vicente Pizcueta, director de comunicación de Noche Madrid —la principal organización empresarial del ocio nocturno de la región— presentó el plan de actividades que promueve la vida nocturna madrileña como un referente global. "Nuestro objetivo es que quienes visitan Madrid no solo sean turistas, sino viajeros que vivan la ciudad con la calidez de los madrileños".

Nuevos miembros de la guía del ocio nocturno de Madrid

El evento también sirvió para reconocer a los referentes del ocio nocturno de Madrid que se unen a la guía The Best Nightlife In Greater Madrid, destacando locales y salas como:

Babylon Club

Sala Cocó

Fortuny

Icon

La Mari Queen

Panda

Rubicón

Estos reconocimientos subrayan la "excelencia y el compromiso de los profesionales que han posicionado a Madrid como una ciudad con una vida nocturna de calidad, segura y reconocida internacionalmente".

Representantes de la Comunidad Madrid y Noche Madrid, junto a los responsables de los últimos establecimientos en sumarse a la guía de ocio nocturno madrileña / EPE

La noche madrileña toma Fitur con reguetón, camisetas temáticas y bailarines

El evento dio un giro cuando bailarines ataviados como pilotos de Fórmula 1 subieron al escenario, animando al público para interpretar una performance relacionada con ese deporte y, posteriormente, canciones como un remix de Everytime We Touch de Cascada, Nueva York de Bad Bunny, Bizcochito de Rosalía y La Gasolina de Daddy Yankee.

Poco a poco, los asistentes de todo el pabellón se acercaron a bailar, sacar fotos y sumarse a la fiesta. Además, se repartieron camisetas temáticas con frases como Born to race and party:

En el evento se repartieron camisetas temáticas que unían el espíritu de la fiesta madrileña y la Fórmula 1 / EPE

La Fórmula 1 llega a Madrid en 2026

De esta manera, la convocatoria sirvió para contextualizar la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, con el nuevo circuito urbano MADRING, ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas. El Formula 1® TAG Heuer Gran Premio de España 2026 se celebrará del 11 al 13 de septiembre, convirtiendo a Madrid en la primera gran capital europea con un GP urbano y la única sede española con doble presencia en el calendario, junto a Barcelona. El piloto Carlos Sainz Jr. será embajador del evento, que contará con un circuito de 22 curvas y una peraltada famosa.