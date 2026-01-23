NUEVOS PRODUCTOS LIDL
La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
Esta nueva freidora de aire es definida como un electrodoméstico multifuncional capaz de freír, asar, hornear y cocer
Lidl, la cadena alemana de supermercados, es una auténtica experta en el lanzamiento de ofertas de impacto, siendo capaces de transformar sus productos en objetos de deseo y éxitos en ventas. Desde plumíferos impermeables superasequibles hasta su robot de cocina monsier Cuisine Smart que se agotó en tres días, Lidl presenta sus nuevos productos estrella, que llegarán a las tiendas este viernes 23 de enero.
La freidora de aire caliente Silvercrest
Esta nueva freidora de aire es definida como un electrodoméstico multifuncional capaz de freír, asar, hornear y cocer. Con temperaturas de 80º C a 200º C, tiene una capacidad para 2 litros y una potencia eléctrica de 1.000 W. Con un precio de 24,99 € los usuarios que han preferido adquirirla a través de la web de Lidl ya han dejado sus valoraciones (un notable sobre 5), subrayando su practicidad y la buena relación calidad precio.
Un set (completísimo) para hacer sushi
Con una creciente pasión por la cocina asiática, y en especial la japonesa, este set para hacer sushi puede convertirse en el presente perfecto, o incluso en un auto-regalo ideal. Elaborado con bambú, acero inoxidable y plástico, el set incluye soportes y cubiertos a tan solo 9,99 €. Las reseñas tras las primeras compras online aplauden su precio y lo describen como "divertido para un rato en familia".
Una raclette grill de bambú
También de la marca Silvercrest, esta raclette grill de bambú es perfecta para degustar el típico queso fundido francés. Ideal para cuatro personas gracias a su parrilla extraíble cubierta de aluminio, cuenta además con un revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG. Este producto que solo estará disponible en tienda física a partir del día de hoy, viernes 23 de enero, tendrá un precio de apenas 24,99 € .
Sandwichera y gofrera, 3 en 1
Siendo el tercer producto de la marca silvercrest y también solo disponible en tienda física desde este 23 de enero, esta sandwichera destaca porque, además de realizar su tarea habitual cocinando sandwiches deliciosos, también puede usarse para cocinar gofres y como parrilla. Con patas antideslizantes, su precio sorprende, a tan solo 17,99 €.
