La explosión de gas de Carabanchel empuja al Ayuntamiento a habilitar un equipo de guardia para "grandes siniestros"

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la creación de un equipo de guardia disponible las 24 horas del día, todos los días del año, que intervendrá en situaciones de emergencia estructural, grandes siniestros y realizará inspecciones técnicas tras los avisos del Cuerpo de Bomberos.

Esta medida llega tras el suceso acontecido el pasado 9 de enero en el que hubo una fuerte explosión en el interior de una vivienda en un edificio en remodelación en Carabanchel que provocó la muerte de una persona y el desalojo de decenas de vecinos y, dos meses antes, el derrumbe de un edificio en obras de la calle Hileras, en Ópera, con cuatro fallecidos.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, destacó este jueves durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que esta medida forma parte de las novedades incluidas en la Carta de Servicios de la Edificación, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante.

Sanz señaló que esta iniciativa dota al Ayuntamiento de una herramienta "estratégica" para mejorar la gestión, garantizar la rendición de cuentas y elevar la calidad de los servicios públicos relacionados con la edificación en la ciudad.

La Carta de Servicios de la Edificación tiene como objetivos reforzar la transparencia institucional, mejorar la atención ciudadana y facilitar el acceso a la información sobre procesos constructivos, mostrando de manera clara el trabajo técnico de la Dirección General de la Edificación.

Según la vicealcaldesa, se trata de un avance significativo que abarca todas las etapas de la edificación: desde la construcción hasta el uso, mantenimiento y conservación de los edificios, asegurando el cumplimiento normativo y contribuyendo a la calidad de vida de los vecinos.

Entre los 12 compromisos de calidad que asume el Ayuntamiento destacan:

Responder en un máximo de diez días a las solicitudes de información especializada enviadas por el formulario web.

Contestar al 60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en menos de 30 días.

Identificar al servicio y al técnico responsable en el 100% de los expedientes.

Mantener un equipo de guardia activo las 24 horas ante emergencias estructurales y realizar inspecciones técnicas inmediatas tras los avisos de Bomberos.

Ejecutar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad y resoluciones firmes en plazos reducidos (inicio en menos de tres meses en todos los casos y en menos de dos meses en el 80%).

La Carta también incluye canales de participación ciudadana, atención personalizada presencial, telefónica y electrónica, datos de contacto de los responsables de los servicios y la normativa vigente aplicable a la edificación.

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca reforzar la transparencia, mejorar la eficiencia y acercar a los ciudadanos el funcionamiento de los servicios relacionados con la construcción y conservación de los edificios en Madrid.