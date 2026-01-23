Doce personas son rescatadas en Cotos tras quedar atrapadas sin transporte de regreso

Doce personas han tenido que ser rescatadas este viernes en la zona de Cotos, en plena Sierra de Guadarrama, después de haber ascendido a la montaña a lo largo del día sin prever un medio de transporte para el retorno.

Según han informado los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, el grupo se encontró sin posibilidad de regresar por sus propios medios al caer la tarde, lo que obligó a activar un operativo de rescate para garantizar su seguridad. Afortunadamente, todos los afectados se encuentran en buen estado y se les ha trasladado a Villalba, donde han cogido transporte público para volver a sus lugares de origen.

Desde los servicios de emergencia se insiste en la importancia de planificar adecuadamente cualquier actividad en la montaña. Subir a la sierra sin asegurar el regreso, ya sea mediante transporte público, vehículo propio o rutas bien calculadas, puede derivar en situaciones de riesgo innecesarias y movilizar recursos que podrían ser requeridos en emergencias graves.