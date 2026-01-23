BORRASCA INGRID
La DGT pide a los madrileños evitar los desplazamientos innecesarios este fin de semana: estas son las carreteras afectadas por la nieve
La llegada de la borrasca Ingrid complicará la circulación por carretera a partir de este viernes
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado una alerta especial por el tiempo este fin de semana. Y es que la llegada de la borrasca Ingrid dejará nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento que pueden complicar la circulación por carretera en varias zonas de España, especialmente en el centro y el noroeste peninsular.
Según la DGT, el episodio más adverso se concentrará a partir del viernes por la tarde y se prolongará durante todo el fin de semana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a avisos amarillos y naranjas por nieve en varias provincias. Desde Tráfico advierten que las precipitaciones en forma de nieve pueden dificultar la circulación no solo en vías secundarias, sino también en autovías y autopistas, por lo que recomiendan evitar desplazamientos innecesarios.
Asimismo, y ante la intensidad del temporal, la DGT ha publicado una resolución preventiva que restringe la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada en determinados tramos. Esta medida busca garantizar la seguridad vial y facilitar el paso de vehículos de emergencia y quitanieves.
Carreteras que podrían registrar incidencias por la nieve
La DGT ha señalado un listado de vías de alta capacidad que podrían registrar incidencias a lo largo del fin de semana debido a las nevadas. En Madrid, se pide especial precaución en la A-1 (Madrid-Burgos).
- A-66 / AP-66 (Asturias-León)
- A-601 (Cuéllar-Segovia)
- A-52 (Rías Baixas)
- A-231 (León-Burgos)
- AP-71 (León-Astorga)
- A-1 (Madrid-Burgos)
- A-15 (Medinaceli-Soria)
- A-11 (Aranda de Duero-La Mallona)
- A-2 (Madrid-Calatayud)
- A-6 / AP-6 (Madrid-A Coruña)
- AP-51 (Ávila)
- AP-61 (Segovia)
- AP-53 (Vedra-Dozón)
- AG-53 (Dozón-Ourense)
Recomendaciones para los conductores
Ante la intensidad y extensión del temporal, la DGT insiste en extremar la precaución y seguir una serie de recomendaciones básicas, como:
- Llevar neumáticos de invierno o cadenas en las zonas con previsión de nieve.
- Evitar desplazamientos innecesarios.
- Atender a la señalización de los paneles informativos y a las indicaciones de la Guardia Civil.
- Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de quitanieves y vehículos de conservación.
