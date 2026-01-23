SECUESTRO Y PALIZA
Detenidas dos mujeres por el secuestro y la brutal paliza a otra en Moratalaz por una supuesta infidelidad
Las dos sospechosas grabaron y difundieron la agresión, lo que ha facilitado su identificación y captura
La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres implicadas en el secuestro y la agresión de una tercera, unos hechos que salieron a la luz la semana pasada tras difundirse un vídeo en redes sociales y que conmocionaron a la opinión pública por su extrema violencia. Junto a ellas, también ha sido arrestado un hombre por su presunta participación en los mismos hechos.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestos se produjeron los días 14 y 21 de enero tras una investigación llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito de Villa de Vallecas. A los detenidos se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos,.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, cuando la víctima fue retenida contra su voluntad por las detenidas y sometida a una violenta agresión, a modo de venganza por una supuesta infidelidad. Las dos agresoras obligaron a su víctima a desnudarse mientras era vejada y golpeada, y lo grababan todo.
El vídeo fue difundido por mensajes y acabó subido a redes sociales, lo que destapó la liebre y permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los presuntos autores y añadir un delito más relacionado con la vulneración de la intimidad de la víctima.
Tras recabar las pruebas necesarias, la Policía Nacional procedió a la detención de las dos mujeres y del varón implicado, que ya han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente el grado de participación de cada uno de los arrestados.
