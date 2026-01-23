SUCESO EN MADRID
Condenado a 36 años de cárcel el autor del triple homicidio de Morata de Tajuña
Efe
Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 36 años de prisión al autor del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña en diciembre de 2023, aunque reconoce la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, en consonancia con el veredicto dictado por el jurado, Dilawar Hussain F.C es culpable de la muerte de tres hermanos en la localidad madrileña y procede imponerle una pena de 12 años de cárcel por cada homicidio, tal y como solicitaba la Fiscalía.
