Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Hace ya veinte años, Micah P. Hinson publicó un álbum que nos dejó a todos con boca y ojos muy abiertos, Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, un disco que le convertía en uno de los cantautores más interesantes de una época que empezaba a estar saturada de cantautores. Vinieron depués años de una carrera más discreta, con el trobador americano a menudo afectado por dolencias y accidentes de diferente tipo. Instalado en Carabanchel desde hace un tiempo, su último y muy reciente disco demuestra que todavía puede hacer temas tan bonitos como este, un alegato de revancha emocional en el que vemos que quien tuvo, retuvo, aunque no siempre suceda.