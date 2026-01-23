FITUR
Ayuso recoge el premio a Madrid por el mejor estand de Fitur: emula al futuro circuito Madring de F1
El espacio que comparten la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital conquista la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas
Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recogido este viernes el Premio al Mejor Estand de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas, concedido al espacio que comparten la Administración autonómica y el Ayuntamiento de la capital.
Según ha destacado la Comunidad en un comunicado, sus casi 1.500 metros de superficie se han revestido con "un diseño vanguardista y de inspiración industrial" que evoca el Gran Premio de España de Fórmula 1, que llegará a la región el próximo mes de septiembre.
De esta manera, refleja "la apuesta" del Ejecutivo autonómico por el turismo deportivo y la consolidación de la región madrileña como destino cultural y de ocio.
La instalación, de estética curva y acabado metálico, emula el futuro circuito Madring, su trazado y las curvas por las que circularán los monoplazas.
Construida en acero, transmite la tecnología y modernidad asociadas a esta disciplina, al tiempo que remite a las líneas arquitectónicas de dos grandes iconos deportivos de la capital, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano, en el marco del Año del Turismo Deportivo.
Otra novedad de esta edición ha sido la expansión del espacio de la Comunidad de Madrid "más allá del propio estand", mediante la instalación de moqueta y de elementos en el techo que "dan continuidad e identidad" a lo largo del pasillo donde se ubican los municipios de la región, bajo un mismo lema, Madrid Marca.
Con este premio, Fitur reconoce "el esfuerzo y talento" de sus expositores, valorados por una comisión integrada por expertos en marketing, imagen, arquitectura efímera y comunicación, en las categorías de Instituciones y comunidades autónomas, países y regiones, y empresas.
Se conceden tres por modalidad, teniendo en cuenta criterios como la adecuación a las necesidades de comercialización del producto presentado, la identificación del diseño con la imagen y marca de empresa y productos, su originalidad y aspectos innovadores.
