Ayuso insiste en pedir ya responsabilidades sobre Adamuz: "Es lo coherente que se quiera saber qué ha ocurrido"

Insiste la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que el momento de pedir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario que el pasado domingo costó la vida de al menos 45 personas en Adamuz, en la provincia de Córdoba. "Pienso que ahora lo normal es que, después de un trágico suceso de esas características se quiera saber qué ha ocurrido, que se den explicaciones, que haya transparencia y que se tome alguna responsabilidad", ha señalado este viernes.

"Creo que es lo coherente, lo que ocurre y ocurriría siempre", ha añadido, "No sé por qué se impone esta ley de no decir nada, no hablar y, si lo haces, eres criticado", ha añadido tras las declaraciones que hizo ayer en este sentido y frente a voces en el PP que defienden no entrar ahora "en polémicas", como el presidente andaluz Juanma Moreno.

La presidenta madrileña no ha tenido reparos en lanzar críticas al Gobierno desde Fitur, adonde ha acudido con motivo de la celebración del Día de Madrid en la feria. Desde allí ha calificado de "gran desprestigio" lo ocurrido con la red ferroviaria y ha aludido a "pasajeros que tienen miedo" a utilizar la alta velocidad, "una seña de España para nuestras empresas y para nuestros ingenieros y que vertebra nuestro país". "¿Qué imagen se da precisamente en una semana como esta ante el mundo en Fitur cuando tiene seis accidentes constantemente?", se ha preguntado.

A partir de ahí, ha criticado las actuaciones en el Ministerio de Transportes desde los tiempos en que José Luis Ábalos asumió la cartera y ha elevado su discurso contra toda la gestión del un Gobierno, ha dicho, "al que se le van comiendo los problemas que no atiende", entre los que además de las infraestructuras ha mencionado la huelga de médicos, el apagón o "la inmigración irregular por las calles".

"Por tanto, ahora creo que lo que tenemos que pedir es responsabilidades. Es lo suyo, eso es lo que creo que corresponde", ha insistido, antes de reprochar la que considera que hubiera sido la actitud del Partido Socialista de no estar en el Gobierno. "Lo que no hacemos es lo que en otras situaciones catastróficas han hecho este Gobierno y los socialistas de España, que era directamente acusar de asesinos, incendiar las calles y retorcer el dolor de las víctimas, a lo que estamos muy acostumbrados", ha terciado.

También Almeida

A su lado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado sus palabras y ha llegado incluso un paso más allá. Aquí la única estrategia por ahora que se ha seguido es la que ha seguido el Gobierno, que es tratar de buscar excusas distintas de lo que parece ser que es el motivo principal de lo que sucedió, que es que esa vía no estaba en debido estado de conservación", ha aventurado.

El regidor madrileño ha apuntado directamente contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha afeado que llegara a proclamar que España vive "el mejor momento" en la historia del tren. "Esa frase le va a perseguir siempre", ha sentenciado. "El mejor momento de la historia del tren en España se resume ahora mismo en que el 70% de la red ferroviaria de alta velocidad no puede pasar de 160 km/h. ¿Qué han estado haciendo hasta este momento? ¿Jugando con la seguridad física de los viajeros?", se ha preguntado.

Noticias relacionadas

"Una cosa es el ámbito penal y otra es el ámbito político y en el ámbito político este Gobierno ya debería haber asumido responsabilidades por el accidente del otro día. "No se puede pasar de decir que estamos en el mejor momento de la historia del tren en España a lo que ha pasado en la última semana en España", ha indicado Almeida.