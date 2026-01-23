Ayuso bendice 2026 como el año del turismo deportivo en la región: "La F1 va a ser el evento de mayor impacto jamás celebrado en Madrid"

Celebración incesante de las instituciones madrileñas en torno al auge turístico que vive la capital y, por extensión, el resto de la región. Hoy ha tenido lugar el Día de Madrid en Fitur, la feria internacional de turismo que hasta el 25 de enero se celebra en Ifema. Y tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luis Martínez Almeida, se han recreado en el impulso de un sector que ya aporta, según ha señalado Ayuso, el 8,7% del PIB regional.

"Pasamos de la tradición, de la vida popular, a las tendencias, y es lo que hace de Madrid este cruce de caminos, de historia, pero también de vanguardia y de futuro", ha subrayado Ayuso, quien ha apuntado al deporte como motor que se suma de forma creciente al aumento no solo en el número de visitantes, sino de gasto.

"Este 2026 va a ser el año del turismo deportivo en la Comunidad de Madrid. Se van a dar cita a más de 400 eventos, muchos de ellos internacionales", ha señalado, entre los que ha destacado la celebración en septiembre del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el futuro circuito de Madring, no muy lejos de donde ella misma estaba hablando.

"El año pasado fueron 500 millones de euros", ha indicado, "pero este año con el Gran Premio de Fórmula 1 estamos hablando de unos ingresos superiores a los 1.000 millones de euros", ha vaticinado. "Va a ser, de hecho, el evento de mayor impacto económico jamás celebrado en la Comunidad de Madrid al servicio de España entera", ha recalcado para incidir un acontecimiento que a menudo proyecta como logro político en la configuración de ese modelo de Madrid universal que proyecta.

"Se prevé una asistencia diaria de más de 120.000 personas de todas las zonas de España, de todas las zonas del mundo, y se espera una ocupación hotelera de cerca del 100% con un fuerte impacto, en todo el territorio regional, pero también en todo el país", ha insistido.

Con la Fórmula 1 como bandera, Ayuso se ha referido a otro hito, la llegada a Madrid del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el principal operador privado del ámbito turístico en todo el mundo, si bien ha sido el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quien más ha subrayado el logro, tras la firma apenas una hora antes del convenio entre la entidad, el Ministerio de Industria y Turismo y el propio Ayuntamiento que certifica el traslado de la organización desde Londres, que se hará efectivo en el primer semestre de este año.

"Madrid es la sede mundial de la gobernanza del turismo, en Madrid se decide el destino del turismo en el ámbito mundial", ha insistido, toda vez que la capital ya acoge la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo. "Es una muy buena noticia que remarca los datos que hemos dado", se ha felicitado el alcalde. "¿Nos imaginábamos hace apenas unos pocos años que el mayor operador turístico privado del mundo hubiera decidido dejar Londres por la ciudad de Madrid? Parecía difícil, pero lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido entre todos".

De Woody Allen y Bad Bunny, a Juan Bautista, de Valdilecha

En este ambiente de exaltación de la internacionalización del turismo, Ayuso ha recordado la apertura de 11 rutas aéreas directas con Asia y con 15 estados de Estados Unidos y de Canadá desde Madrid, a las que a lo largo de este año se van a sumar nuevas conexiones con Iberoamérica, entre otras con Monterrey (México) y Fortaleza (Brasil).

Asimismo, se ha referido a una de sus aportaciones al calendario de celebraciones de la Comunidad, el Festival de la Hispanidad, con 900.000 asistentes el año pasado y tras el que late el pulso ideológico del Madrid en el que caben "todos los acentos del español" al que suele referirse. "Ayer pudimos comprobar el ambiente y la vida de todos los estands que forman parte de la Hispanidad a su paso con los reyes de España, que son los reyes de las 22 Españas y que fueron acogidos con tanta alegría y con tanto júbilo, algo que, desde luego, es un orgullo para todos", ha indicado.

También ha aludido al rodaje en Madrid el próximo año de una película de Woody Allen financiada por la Comunidad o al éxito del Movistar Arena en la celebración de eventos musicales. Almeida, por su parte, se ha apuntado a la música urbana. "Los grandes artistas musicales quieren venir a esta ciudad y vamos a disfrutar de Bad Bunny durante 10 días", ha señalado, apenas unos días después de que la justicia haya decidido la apertura de juicio al Real Madrid por el ruido en los conciertos del estadio Santiago Bernabéu.

Madrid, no obstante, es "cada vez más rural y a la vez más universal". Por eso, desde la administración regional se ha querido invitar a Juan Bautista Olmedo, de Valdilecha, un pueblo de 3.000 habitantes en la zona de las vegas, en el sureste de la Comunidad. Se trata de una de las personas mayores enroladas por la Consejería de Cultura en el proyecto Historias con Vida para que jubilados y personas de los municipios de menor tamaño ejerzan de guías turísticos. "Somos gente muy acogedora, alegre y que recibe muy bien a la gente", ha señalado antes de loar los encantos del ábside mudéjar del siglo XIII de una de las iglesias de la localidad o la transparencia de las aguas del arroyo que transcurre cerca.

El Baobab y Tipos Infames

El modelo turístico madrileño dista de gustar a todo el mundo, no obstante. Hasta Fitur se han desplazado también representantes de la oposición regional y municipal. Entre ellos, la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha afeado que Almeida y Ayuso "ponen en venta" la ciudad y la región y llevan al cierre a comercios como el restaurante Baobab de Lavapiés o la librería Tipos Infames de Malasaña. "Desgraciadamente, con las políticas del Partido Popular, lo que tenemos es un sector del turismo con salarios bajos y en el que está vendiendo los hogares de Madrid, intercambiándolos por Airbnb ilegales", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado la creación de una tasa turística en la capital. Almeida ha descartado la iniciativa, a la vez que ha respondido al cierre de Tipos Infames. "Les invito a que miren los datos de librerías que hay en toda la zona de Malasaña", ha apuntado. "Yo lamento que haya una librería que haya tenido que cerrar, pero eso no significa que Malasaña sea un páramo cultural. Por el contrario, han abierto librerías a lo largo de los últimos años y se han establecido negocios perfectamente compatibles con la vida del barrio".