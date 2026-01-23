Ayuso agita a la oposición con su postura sobre Mercosur: "Ella verá si está con su partido en Europa o con Vox"

La firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, bloque que aglutina a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con otros siete estados asociados, supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. El intercambio entre los dos bloques suma actualmente más de 110.000 millones de euros al año, pero esa cifra se podría multiplicar con su aplicación. Un asunto que, en cambio, mantiene en estado de guerra al sector agrario europeo, entre otras cuestiones, por lo que entienden que supone de competencia desleal. Las exigencias en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios distan mucho de ser las mismas a uno y otro lado del Atlántico, argumentan.

La cuestión tiene mucho de política internacional, pero también algo de política doméstica, incluso en Madrid, especialmente después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se haya pronunciado. "Pedimos a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos", ha escrito la dirigente madrileña en la red social X este jueves. Ayuso lleva meses de gestos hacia el campo, pero el mensaje llegaba apenas un día después de que los eurodiputados del PP español votaran en contra de una moción que lo que hace es, precisamente, frenar esa aplicación del acuerdo UE-Mercosur. La moción, no obstante, salió adelante y el acuerdo será remitido al Tribunal de Justicia de la UE, aunque ello no supone que no se pueda activar la aplicación provisional del pacto.

Apenas unos minutos después que la propia Ayuso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se manifestaba en el mismo sentido que ella y aseguraba, en difícil contorsionismo, que el PP no había cambiado de posición.

Desde el Gobierno regional, entretanto, se asegura que ante la aprobación en la Eurocámara de elevar el acuerdo al TJUE, y la intención de la Comisión Europea de aplicarlo automáticamente, la Comunidad de Madrid defiende su paralización "hasta que no se aseguren las cláusulas de protección del campo español y europeo". Se refiere a un mecanismo que permita intervenir el mercado cuando se observe que las importaciones crecen por encima del 5% o los precios de los productos procedentes de Mercosur caigan en esa medida y que los agricultores reclaman que sean automáticas, así como al establecimiento de controles en frontera que exijan que los productos que entran tienen las mismas exigencias sanitarias que los europeos.

Además, se reclama desde Madrid, en línea con lo que piden las organizaciones agrarias, una mayor financiación y una reducción de la burocracia en torno a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Y se apunta a la firma, hace menos de una semana, de un documento conjunto en defensa del sector agrario con hasta cinco asociaciones del sector.

Ayuso considera el acuerdo positivo, "una gran oportunidad para Europa" que no lo será "si es a espaldas del mundo rural". Un aserto en el que insisten en su equipo. "Este acuerdo es beneficioso para la economía europea en el contexto geopolítico actual, pero debe rematarse con las garantías de compensación del sector agrícola y ganadero español", trasladan sin obviar la pulla, esta vez indirecta, al Gobierno. "Vemos con preocupación cómo la Comisión, donde está Teresa Ribera, tiene intención de aplicarlo provisionalmente sin protecciones hasta que se pronuncie el TJUE".

La situación es compleja y excede las protestas en el campo. El acuerdo supone la supresión de más del 90% de los aranceles vigentes, lo que, según estima la Comisión Europea, ahorraría a las empresas del continente unos 4.000 millones de euros anuales.

En cualquier caso, el tuit de Ayuso ha servido para que la oposición regional apunte contra ella y fije postura. En el PSOE madrileño se insiste en la estrategia de acercar a la presidenta madrileña a la ultraderecha. A diferencia de populares y socialistas, los europarlamentarios de Vox sí votaron a favor de enviar el acuerdo con Mercosur al TJUE. “Por supuesto, nosotros estamos a favor del acuerdo apoyado por el Gobierno de España y por los socialdemócratas europeos. También el Partido Popular, al que pertenece la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha votado a favor de este acuerdo, así que ella verá lo que quiere hacer, si ponerse a favor de su partido en Europa o de Vox, que está en contra”, señalan.

"Ayuso tuitea como Vox y vota como el PSOE"

Desde una posición contraria al acuerdo, en Más Madrid también se rechaza el mensaje de Ayuso. La ministra de Sanidad, Mónica García, dirigente de la formación, ha aprovechado la coyuntura para avivar otros fuegos, en concreto el que enfrenta a su ministerio y la Comunidad de Madrid por la negativa a elaborar el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. "Su propio partido votó en contra de remitir el acuerdo con Mercosur a la justicia europea para obtener garantías", ha comentado García. "Ahora que Ayuso descubre que su libertad sin reglas deja a mucha gente atrás, estaría bien que lo aplicara en la sanidad. Y si no, habrá leyes y tribunales".

Su partido es firme en la oposición al pacto UE-Mercosur. En línea con las formaciones ecologistas del continente, se entiende que atenta contras los principios del Pacto Verde Europeo, pone en riesgo derechos laborales y supone competencia desleal para los productores locales. "Por ejemplificarlo en una cuestión muy clara, que se reduzcan o se quiten los aranceles justamente a la carne de vacuno y a la soja, que son los dos principales causantes de la deforestación del Amazonas es motivo más que suficiente para oponerse, pero hay muchas más cosas", detalla Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid-Los Verdes.

Noticias relacionadas

Luego está Vox. El partido de Abascal ha buscado entre los agricultores un caladero de votos, y en plena pugna con el PP a escala nacional y particularmente con Ayuso en la región, busca marcar perfil propio. "Todo el mundo sabe que Ayuso tuitea como Vox y vota como el PSOE", afirman en la dirección regional del partido. "El PP europeo, el nacional, y el de Madrid, son cómplices de la destrucción de nuestra soberanía energética y alimentaria. No solo votaron a favor del acuerdo de Mercosur, que es el clavo definitivo en el ataúd del campo español, sino que ahora se oponen a la paralización que VOX ha conseguido en Europa. Los ganaderos y agricultores tienen muy claro quién trabaja para ellos, y quiénes en su contra", zanjan.